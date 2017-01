El ex juez Rey se mostró en contra de eliminar la feria judicial

El actual abogado dijo que la suspensión de las actividades durante enero sirve para un ordenamiento de todo el poder judicial e inclusive para los magistrados que deciden quedarse a trabajar, puedan avanzar en la lectura, comprensión y análisis de las causas más complicadas que estén en sus despachos.

José Luis Rey (LT 17)

Mientras madura en la cabeza del gobierno nacional la idea para reformar la Justicia para eliminar la feria judicial, el receso durante el cual los tribunales cierran sus ventanillas habituales y mantienen turnos únicamente para atender temas de urgencia, el ex juez José Luis Rey se manifestó en contra de esa iniciativa.

“Tengo una posición tomada: no comparto el criterio de la suspensión lisa y llana de la feria porque esto traería una enorme cantidad de problemas para los abogados de la matrícula que, al no trabajar en relación de dependencia, no tienen licencia”, manifestó el ex-magistrado. En esa línea Rey sostuvo que en caso de que se tomara la decisión de anular la feria se estaría atentando contra un principio de igualdad. Sin embargo se mostró a favor de eliminar la feria de julio ya que –dijo- con todos los feriados que hay se puede lograr el mismo efecto de que los empleados del poder judicial puedan estar con su familia. “No tienen sentido las dos semanas de julio. Esa feria debería suprimirse”, afirmó categórico.

Según Rey la suspensión de las actividades durante enero sirve para un ordenamiento de toda la actividad del poder judicial e inclusive para los magistrados que deciden quedarse a trabajar, puedan avanzar en la lectura, comprensión y análisis de las causas más complicadas que estén en sus despachos.

Hasta hoy la feria judicial incluye los 31 días de enero más otros 15 en invierno: para algunos políticos, se asemeja a unas vacaciones de privilegio. La idea de suprimir la feria comenzó a germinar en el contexto de la plataforma Justicia 2020 y tiene al ministro del área, Germán Garavano, como uno de los promotores. El funcionario ensayó la experiencia cuando fue fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, con un régimen de vacaciones que permitía la atención al público sin interrupciones.

El ex juez Rey explicó que para que se modifique esta cuestión, que es de carácter administrativo, el que establece el mecanismo es el Superior Tribunal de Justicia, a través de acordadas. “La gente que está propiciando esta modificación no está contemplando la situación de los profesionales de la matrícula, partiendo de la base que acá hay un altísimo porcentaje de abogados que trabajan solos, razón por la cual, al no haber feria, no van a poder tener días de descanso, mientras que la gente del poder judicial tiene las vacaciones garantizadas”, reflexionó Rey, quien además aclaró que “normalmente queda una guardia donde, sobre todo en el fuero penal donde hay detenidos, se siga tramitando el proceso en lo que se vincula a la cuestión de la libertad; y en cuestiones de familia se establece que causas pueden ser promovidas y cuáles no; mientras que los procesos ordinarios quedan prácticamente suspendidos.

En el caso de la Primera Circunscripción Judicial el que está de turno hoy es el Juzgado de Instrucción Número 1, que está trabajando a full, salvo por las limitaciones de horarios que establece la propia feria