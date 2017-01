Recuerdan que en Misiones ya se aplican las vacunas para prevenir el HPV en niños de 11 años

El pediatra, Oscar López valoró la nueva incorporación al calendario obligatorio de vacunas vigente y recomendó a padres y profesionales de la salud a alentar a su aplicación. La medida ya está vigente y las dosis están disponibles en los hospitales, centros de salud y vacunatorios del IPS.

En diálogo con LT 17 el profesional explicó que la decisión de sumar a los varones al programa de prevención del Virus del Papiloma Humano reside en que se trata de una enfermedad de transmisión sexual. “No sirve de nada que tengamos a las niñas inmunizadas mientras si los varones no lo están. La puesta en marcha de la vacuna y su posterior incorporación en el calendario de vacunación fue debido a la alta incidencia de la enfermedad – cáncer de cérvix – en el país pero en especial en nuestra provincia”, remarcó.

El médico indicó que la medida a diferencia de otras campañas de vacunación, tendrá los resultados esperados en unos diez o quince años. “Cuando se instauró la vacunación para las nenas a los 11 años, por la altísima incidencia de cáncer de cuello de útero, donde Misiones lamentablemente se ubica entre las primeras, los resultados no serán inmediatos, sino de acá a 10 años o 15. Se suma a los varones porque es una enfermedad de transmisión sexual, yo podía tener inmunizada a la mujer pero el varón podría seguir transmitiendo el virus y porque también existen en el hombre- en menor medida- cáncer de pene o genitales, las verrugas genitales y es por eso que conviene vacunar a los varones a la misma edad de las mujeres. Son las mismas dosis, la vacuna ya se venía haciendo para los niños inmuno suprimidos, hasta tres dosis. La recomendación es la misma que para las mujeres”.

En este punto el profesional subrayó la necesidad de completar las dosis indicadas porque si no, no hay protección alguna. “Sabemos que con las niñas no se está logrando la cobertura que se esperaba con las nenas. La responsabilidad es de todos, principalmente del pediatra, porque debe exigirle al niño cuando van a pedirle el certificado aptitud física que tenga su calendario de vacunación al día”.

Remarcó que una sola dosis sin el refuerzo correspondiente no tiene ninguna validez. “Uno cree que está cubierto y no es así. No es solo responsabilidad de los papás, el trabajador en salud, médico y los enfermeros deben insistir en esto. También explicar el porqué de la vacuna. Yo personalmente estoy convencido de que los papás, si saben que enfermedades se previenen, es probable que haya mejor cobertura”.

Oscar López, Pediatra. LT17.

La vacuna contra el VPH se incorporó en el año 2011 para todas las niñas de 11 años nacidas a partir del año 2000 y ahora en 2017 se amplía todos los varones de 11 años nacidos a partir del año 2006. El esquema consiste en dos dosis separadas por un intervalo mínimo de 6 meses.

El objetivo de la inclusión de los varones es avanzar en la disminución de la mortalidad de las mujeres por cáncer de cuello de útero (efecto indirecto) y prevenir en los hombres otros tipos de afecciones y cánceres asociados a este virus (efecto directo).

Además, la vacunación en varones contribuiría con la equidad de género, al ser tanto hombres como mujeres responsables de la transmisión del VPH por lo que ambos deberían asumir la carga de reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas así como tener el mismo acceso a los beneficios directos de la vacunación.

También, se recuerda que las niñas nacidas a partir del año 2000 deben iniciar y/o completar sus esquemas de vacunación contra el VPH.

El VPH es una familia de virus que alcanza tanto a varones como a mujeres. Existen alrededor de 100 tipos, de los cuales 40 afectan a la zona genital y/o anal, y se dividen en 2 grandes grupos. Por un lado, los VPH “de bajo riesgo oncogénico”, que generalmente se asocian a las lesiones benignas, como las verrugas y las lesiones de bajo grado y por otro, los “de alto riesgo oncogénico” que pueden evolucionar a lesiones precancerosas y a cáncer.

El cáncer más frecuente es el de cuello de útero que en Argentina causa la muerte de 1800 mujeres cada año. Otros tipos de cáncer causados por VPH que están en aumento son los de ano, pene, vagina, vulva y orofaríngeos.

El VPH es muy común y se transmite fácilmente por contacto sexual. Se estima que 4 de cada 5 personas van a contraer uno o varios de los tipos de VPH en algún momento de sus vidas.

La vacuna contra el VPH provee protección contra los tipos de VPH de alto riesgo oncogénicos 16 y 18, responsables del 77 por ciento de los casos de cáncer de cuello uterino.