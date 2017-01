Passalacqua inauguró pozo perforado y entregó útiles en Gobernador López

“A veces inauguramos cosas muy grandes, pero por ahí se confunde grande con importante; y esta es una obra importante que hoy este Paraje tenga agua”, señaló el gobernador Hugo Passalacqua al dejar habilitado un pozo perforado que beneficiará a 15 familias y una Iglesia del Paraje Once Vueltas de Gobernador López.

El acto se realizó frente al Aula Satélite 302, dependiente de la Escuela Núcleo N° 323, acompañaron al gobernador el intendente de Gobernador López, Sergio Kupczyszyn; la ministra de Educación, Ivonne Aquino; el director de la Escuela, Facundo Benítez; el coordinador Provincial del Programa Conozco Misiones, Cristian Acuña; el diputado provincial, Marcelo Rodríguez; y demás funcionarios provinciales y locales.

También el gobernador entregó kits de útiles escolares para cada uno de los 26 alumnos del Aula Satélite y elementos deportivos.

“Esto no es un acto, esto es una reunión de familias. Yo siempre tuve la idea de un sueño, que los misioneros seamos una familia de un millón trescientos mil hermanos, que todos trabajemos en ese sentido solidario. El que pasó fue un año complicado, pero lo último que hay que hacer es bajar los brazos, cuanto más difícil, mas dura es la tormenta, más ganas hay que ponerle”, señaló Passalacqua frente a las familias presentes.

“Esta es una reunión de vecinos, un acto de vida, porque el agua es vida. Cuando uno hace una obra que es de todos los misioneros, acá en Paraje 11 Vueltas donde vine porque me gusta estar con la gente, uno aprende y ve el esfuerzo del misionero”, añadió.

La perforación inaugurada es de 4 ½ pulgadas de 112 metros de profundidad con caudal de 2 mil litros por hora con sistema de desinfección con solución cloro.

Además cuenta con un tanque elevado de hormigón armado de 6.5000 litros para distribución, casilla para operación del sistema (tableros eléctricos, sistema de comando y cloración). Protección y cerco perimetral y una provisión de 1.500 metros de cañería de PVC para red de distribución.

“Juntos es más fácil, este es el momento exacto, de la vida del país, de la vida de los misioneros de ponerle el hombro a este vecino, de ser felices con la vida del otro, de estar tristes con la tristeza del otro y de estar esperanzados con la esperanza del otro”, manifestó el gobernador y destacó el trabajo de los misioneros, “estoy orgulloso de quienes han hecho posible esta obra tan emblemática, tan importante. El misionero va a salir rápido adelante y saben porqué, porque el misionero es gente trabajadora, es laburante, es constante y le gusta trabajar en la dignidad”.

Por último el gobernador insistió en no bajar los brazos en la lucha contra el dengue. “No dejen recipientes con agua en sus casas, tapitas, frascos denlos vuelta, si hay gomas con agua, vacíenlas. No dejen agua a la intemperie; estamos teniendo un verano por fortuna con escaso dengue, de niveles históricos, pero no quiere decir que debemos bajar los brazos”.

Por otra parte el intendente local agradeció la obra habilitada en Paraje 11 Vueltas e indicó que desde la Municipalidad se hizo la bajada de la luz y la extensión de la red para que la provisión de agua llegue a las 15 familias y a la Iglesia.