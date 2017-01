Forestales y madereros esperan reactivación de las exportaciones para evitar la sobreoferta y caída de precios

De buen desempeño a regular en el 2016, las opiniones de los productores forestales e industriales madereros varían al igual que sus expectativas de recuperar rentabilidad y mejorar la actividad para este año.

El productor forestal y ganadero, Rubén Costas, señaló en el anuario de Misiones Online, Visión Misionera 2017, respecto de la actividad primaria que “de no reactivarse la economía argentina y la exportación de productos de la foresto-industria, la depresión de precios se acentuará por la sobreoferta de madera”.

En tanto, sobre la producción ganadera, aseveró que “seguirá activa por la alta demanda de carne en la provincia, aunque con precios más bajos que otras zonas del país, quizá por la informalidad de la comercialización de productos del sector”.

El productor, quien además es académico de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNaM, consideró que entre los principales desafíos que enfrentará su empresa en 2017 estará el lograr financiar los costos de mano de obra de cuidados silviculturales de bosques cultivados y mejorar la eficiencia de la producción ganadera de su emprendimiento.

En tanto, desde el Estado Nacional espera que se puedan aumentar los montos de subsidios de plantaciones y actividades silvícolas, como también la partida del fondo nacional para conservación de Bosques Nativos para la provincia de Misiones. “Además, habría que revisar la distribución del fondo entre provincias y auditar destinos de fondos asignados a las provincias”, sugirió el productor.

Rubén Costas Daniel Duran Plan Forestal 2015 (Foto Jorge Pujato)

Por su parte, mucho más crítico, el socio gerente de Selva SRL, el empresario Daniel Duran apuntó concretamente a la necesidad de revisar las políticas para reactivar las exportaciones de productos forestales de Misiones. “No tenemos ferrocarriles, las vías navegables a causa de los sindicatos son inviables económicamente; las barcazas paraguayas que navegan constantemente nuestro río solo pueden atracar en puertos argentinos una sola vez debido a nuestra legislación, son todos aspectos que se deben revisar para mejorar la logística. En estos momentos, la única posibilidad que tenemos de avanzar es en el uso de bitrenes, pero tienen que habilitar su circulación, y eso hace casi dos años se está tratando de lograr”, explicó el empresario.

Agregó que “los funcionarios en general (con algunas excepciones), no están a la altura de las circunstancias”.

Por otra parte, entre otras políticas nacionales necesarias para reactivar la industria sostuvo que sería “la alternativa de promover la construcción con más uso de la madera, y eso también va demasiado lento con respecto a los planes de vivienda”, dijo.

En este contexto, el futuro para el corto plazo no es muy alentador en la visión de Durán. “La clase política en nuestra provincia vive en un limbo, no tiene idea de lo que pasa en el sector productivo y evidentemente no le interesa el interior, gobiernan solo para Posadas; nos siguen ahogando con impuestos, tasas, regulaciones, etcétera, todas trabas, y no ven que están matando la producción. Nosotros (Selva SRL) con el grupo de empresas que administramos hemos decidido no plantar más en la provincia e ir vendiendo las propiedades paulatinamente. Probablemente si se industrializa más la provincia de Corrientes iremos a invertir ahí, ya que actualmente vemos a Misiones como inviable para la producción forestal”, expresó el empresario eldoradense.

Finalmente, para este año consideró que el desafío estará en que “la Argentina y Misiones empiece a modificar el sistema impositivo, judicial y laboral, sino las inversiones tan necesarias para nuestro país nunca vendrán y tampoco se ve que los empresarios argentinos estén muy dispuestos a seguir invirtiendo. Sumado a que en la provincia sigue el problema de la intrusión en propiedades privadas, y si no se respeta la propiedad privada, nadie querrá venir a invertir”, concluyó.

Industriales sobreviven a los impuestos

Desde la posición de los industriales, con un año con balance negativo en 2016, coinciden en sus opiniones que el mayor desafío será “sobrevivir a los impuestos”.

El gerente de Lipisa SA, Matías Baumgart, adelantó que a pesar del año crítico que enfrentaron en su firma, espera que el 2017 sea mejor, realizará inversiones en infraestructura, nuevas sucursales, tecnologías y contratará nuevos empleados.

“Los sectores de la industria de manufacturas van a tener que hacer un gran esfuerzo para recuperar competitividad internacional y poder exportar productos de valor agregado a futuro. Y lograr esto solo es posible con el acompañamiento del gobierno provincial y nacional”, dijo el joven empresario.

En cuanto al principal desafío de su empresa, Baumgart –al igual que sus colegas de la zona norte- consideró que será “sobrevivir a la presión tributaria”.

En este sentido, indicó que lo fundamental será recuperar competitividad para salir a ganar mercados. “Será necesario que el Gobierno Nacional impulse medidas que incentiven las exportaciones de productos regionales”.

Cristian Gruber Matías Baumgart

En la misma línea, el gerente de Ventas de Gruber Hnos. y presidente de la Amaydap, Cristian Gruber consideró que será importante “abordar la competitividad, no solamente desde las empresas o el personal como únicos responsables. El Estado tiene la obligación de ser más competitivo ya que su propia competitividad trasciende a todos y cada uno de los habitantes del lugar y de las relaciones comerciales que se realizan. Optimismo hay, esperamos un mejor año”, dijo.

Gruber apuntará en su empresa a mejorar su propia competitividad y seguirá invirtiendo. “Habrá que mejorar los costos, tratar de buscar alternativas de exportación y nuevos productos”, señaló.

Para lograrlo, sostuvo que se demandará la articulación con el Gobierno Nacional para mejorar las condiciones de competitividad, por ejemplo, logrando agilizar la velocidad y condiciones de otorgamiento de créditos, y tasas y plazos claro está. Sin inflación, créditos a 10 años para empresas es más que importante”, remarcó el empresario.

Finalmente, la necesidad de promover las exportaciones de las economías regionales vuelve a ser tema de agenda sectorial. “De lograrlo, en la foresto-industria se podrían recuperar unos 30.000 empleos en el corto y mediano plazo”, aseguró el presidente de Amayadap.

Por Patricia Escobar