El viernes serán castrados los Pitbulls del barrio Cocomarola Oeste

El director del IMUSA, Gustavo Eliezancin, confirmó que el viernes a la mañana serán castrados los tres perros pitbulls,que la semana pasada se escaparon de la casa en la cual vivían en el barrio Cocomarola Oeste y atacaron a un perro hasta terminar con su vida.

Eliezancin en dialogo con Misiones On line, explicó que llegaron a un acuerdo con los dueños de la llamada raza “peligrosa”, y este viernes a las 7 de la mañana los van a buscar por la casa y serán trasladados hasta las instalaciones del IMUSA, para castrarlos, tanto al cazal, la hembra y el macho, como al cachorro de la camada anterior.

Luego de la cirugía los perros volverán al mismo lugar donde vivían, pero aclaró que “se labrará un acta, y si vuelve a suceder un caso similar o se le escape un perro se tomaran medidas mas drásticas”, a su vez también explico que “de esta forma vamos a evitar sacarle los animales y con la castración un 75/80% se disminuye la agresividad en ese tipo de perros. Respecto a los crías que les quedaban del cazal, confirmó el funcionario que ya fueron re ubicadas.

Como actuar frente a estas situaciones

Luego de este caso y de otras denuncias donde los canes atacaron a personas, como el que ocurrió hace una semanas en cercanías de la iglesia Stella Maris, donde una jauría de perros de la zona mordió a una embarazada, el director del IMUSA dio algunas recomendaciones sobre como actuar y hablo de la tenencia responsable en especial de las razas de gran porte.

Frente a la mordida de un can, ya sea callejero o que se haya escapado de una casa,” la persona atacada como primera medida tiene que identificar donde esta el perro o de quien es el perro, con esa información tiene que concurrir al subsuelo de la municipalidad , donde funciona Medicina Sanitaria, ahí va recibir las atenciones primarias, se confecciona una ficha con los datos de la persona y en la zona donde fue mordido así nosotros vamos y localizamos el perro”, respecto a esto recalcó la importancia de dar los datos exactos así ellos pueden dar con el paradero del perro, “el cual si es callejero se lo trae a las instalaciones para hacerle las observaciones pertinentes”, afirmó Eliezancin.

Según el especialista a cargo de la dirección del IMUSA, “generalmente son perros que muerden para defender su territorio, porque no les gusta que la gente pase por la vereda o si agreden su casa”.

En los casos que un perro ataque a otro animal o una persona, advierte el especialista que suele ser una situación peligrosa “ya que el animal se encuentra cegado y cualquiera que se acerque mucho él lo va a tomar como una agresión, lo que se recomienda en estos casos es utilizar la proyección del brazo como por ejemplo un lazo, envolviendo el mismo en el cuello o el tórax y así lograr separarlos”, aconseja.

Otras de las recomendaciones que brinda, sobre todo en razas de gran porte,como pitbull rotwailler, doberman, “los dueños deben sacarlos a pasear habitualmente, con correa, y si ellos ven que el animal es agresivo con bozal, ningún tipo de animal puede salir a pasear solo , siempre sin importar la raza deber tener el collar o pechera y correa”.

Animales Abandonados

“Cuando hay un animal abandonado es el IMUSA el encargado de recogerlos y darle en el Instituto las atenciones necesarias, pero durante estos meses de verano, se encuentra en receso y únicamente en caso urgentes se buscan a los animales”, informó el director.

Respecto al abandono de los animales hizo un pedido a la comunidad, también clamando por una tenencia responsable de todos,”tienen que tratar de tener paciencia y buscarle otro hogar si no los puede tener mas, tienen que tomar conciencia que el IMUSA,es un Instituto municipal de salud animal y sanidad animal y no es un deposito de animal, y agrega nosotros no estamos para cuando la gente se aburre de un perro, nosotros tenemos una capacidad y un limite, estamos para la prevención de animales otras transmisibles al hombre y a través delas castraciones evitar la superpoblación en la ciudad.

Ademas, comento que la semana pasada se reunión con diferentes grupos protectores de animales de la ciudad, “tuvimos una reunión la semana pasada para unificar criterios y trabajar en conjunto con las proteccionistas”

En cuanto a la normalización y reactivación de las actividades en el IMUSA, como las castraciones, volverán en marzo cuando termine el receso por la feria administrativa, afimó Eliezancin. .