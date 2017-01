Unas 470 personas consultaron en el programa del Hospital Escuela para dejar de fumar

En el marco del Programa de Enfermedades Crónicas no Transmisibles, a través del Equipo de Cesación Tabáquica, del Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga, informa que se atendieron más de 470 personas que se acercaron a realizar un tratamiento para dejar de fumar.

En este sentido aclararon que durante el año 2015 se creó el consultorio de cesación tabáquica, en el que se atendieron alrededor 190 pacientes, mientras que en el 2016 la cifra aumentó considerablemente alcanzando un total 250 personas.

Otro gran avance del 2016 fue la atención a través de la técnica de grupos de cesación tabáquica, en el que se participaron más de 28 personas.

El responsable del Programa de Cesación Tabáquica del Hospital Escuela, Dr. Sergio Montenegro (M.N. 1112445 – M.P. 4534) manifestó que hay un equipo multidisciplinario que incluye una Psicóloga y una Psicopedagoga.

Asimismo, remarcó que siempre coordinan acciones junto al Ministerio de Salud Pública de Misiones y el Programa Provincial de Tabaquismo, en el Proyecto de Protección de la Población Vulnerable contra las Enfermedades Crónicas no Transmisibles.

Una de las metas pautadas para 2017 será la de trabajar en el interior de la Provincia en consonancia con otros nosocomios.

Según el último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el control del tabaco puede salvar millones de vidas.

La OMS remarca en el informe que las políticas de control del tabaco, incluidos los aumentos a los impuestos y precios del tabaco, pueden generar ingresos significativos y así apoyar el financiamiento de iniciativas de salud y desarrollo, según un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos. Estas medidas también pueden reducir ampliamente el consumo del tabaco y proteger la salud de la población de las principales causas de muerte en el mundo, tales como el cáncer y las enfermedades cardiovasculares.

Se estima que la industria tabacalera y el impacto de sus productos cuestan a las economías mundiales más de 1 billón de dólares anualmente en gastos de atención sanitaria y pérdida de productividad, según los resultados publicados en The Economics of tobacco and tobacco control. Actualmente, alrededor de 6 millones de personas mueren anualmente como consecuencia del consumo de tabaco, y la mayoría vive en países en desarrollo, aclara la OMS en su informe.

La OMS estima que a nivel mundial, hay 1.100 millones de fumadores de tabaco de 15 años o más, con alrededor del 80% viviendo en países de ingresos bajos y medianos. Aproximadamente 226 millones de fumadores viven en la pobreza.

El control del tabaco no perjudica a las economías, especifica la OMS. El número de empleos dependientes del tabaco ha estado cayendo en la mayoría de los países, principalmente debido a la innovación tecnológica y la privatización de las empresas que anteriormente eran de propiedad estatal. Las medidas de control de tabaco , por lo tanto, tendrán un impacto modesto sobre el empleo relacionado, y no generarán pérdidas de empleo neto en la gran mayoría de los países. Los programas de sustitución del tabaco por otros cultivos ofrecen a los productores opciones alternativas de cultivo.

También aclara el informe de la OMS que el control de tabaco reduce la desproporcionada carga sanitaria y económica que el consumo de tabaco impone a los pobres. El consumo de tabaco se concentra cada vez más en los pobres y otros grupos vulnerables.

El control del tabaco es un componente esencial de la respuesta de la OMS a la epidemia de Enfermedades No Transmisibles ( ENT ), principalmente enfermedades cardiovasculares, cánceres, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y diabetes, agrega la OMS.

Anualmente, las ENT provocan la muerte de 16 millones de personas de forma prematura (antes de cumplir los 70 años). Reducir el consumo de tabaco desempeña un papel fundamental en los esfuerzos para lograr la Meta de Desarrollo Sostenible de reducir en un tercio las muertes prematuras asociadas a las ENT antes del 2030, finaliza la OMS.