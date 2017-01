Salta recibe esta noche al primer clásico de Avellaneda del año

RELACIONADAS River se vuelve de EEUU sin podio pero con rodaje en su nueva versión

Jugarán desde las 22:10 en el estadio Padre Martearena en un amistoso de verano. El Rojo viene de empatar ante Atlético Tucumán y La Academia de igualar ante Gimnasia en un partido que no se completó.

Aunque en el verano no suelen verse las mejores versiones de los equipos, la Academia y los Rojos prometen un duelo de alto voltaje. Independiente, que viene de empatar ante Atlético de Tucumán con un equipo compuesto en su mayoría por suplentes y juveniles, esta vez saldrá al terreno de juego con su mejor versión disponible. Holan, que viene de separar a dos de los futbolistas más experimentados del plantel, como Hernán Pellerano y Jorge Ortiz, sabe que los clásicos siempre tienen un peso particular. Por eso, y para tener un parámetro real sobre la evolución de los suyos, el ex asistente de Jorge Burruchaga no se guardará nada. Algo similar ocurrirá con Racing, que al igual que ante Gimnasia -partido que fue suspendido por las intensas lluvias-, pondrá lo mejor. Diego Cocca, en su segunda etapa al frente de la institución, volverá a darle rodaje a sus habituales titulares.

Mientras que Holan vivirá su primer clásico como entrenador del Rojo -club incluso del que es hincha-, Cocca tiene más experiencia en ese sentido: de manera oficial, dirigió cinco, con tres derrotas (una de ellas durante el segundo semestre de 2014, torneo que mas tarde ganaría) y dos triunfos. No empató nunca.

Luego del almuerzo del domingo, Independiente, que está en Salta desde el último jueves, recibió -en el primer piso del hotel Alejandro I- a casi 60 hinchas de distintas peñas del norte argentino. En grupos reducidos, de no más de 15 personas, el plantel que conduce Holan, a lo largo de la tarde, se hizo un lugar para conocer a su gente. La relación entre Racing y Salta, sin embargo, fue más expeditiva: el conjunto que dirige Cocca llegó por la tarde, tras hacer gran parte de la pretemporada en Mar del Plata, y fue saludado por decenas de simpatizantes.

Esta tarde, a todo esto, habrá dos banderazos: antes de que los planteles salgan hacia el estadio, Independiente y Racing serán despedidos por su gente. A menos de 15 cuadras entre ambas concentraciones, lo que sucederá este lunes, si todo transcurre en paz, será una demostración de aliento, un suceso particular, acaso la confirmación de que la ciudad de Salta, por unas horas, es un territorio intervenido por los dos grandes equipos de Avellaneda.

Así formarían los equipos:

Independiente: Campaña; Toledo, Cuesta, Tagliafico; Martínez, D. Rodríguez, Meza, Rigoni; Benítez, Denis y Togni. DT: Ariel Holan.

Racing: Orion; Pillud, Vittor, Barbieri, Álvarez; G. Díaz, D. González, Aued, Acuña; Bou y Lisandro López. DT: Diego Cocca.