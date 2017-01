Concejal de Mártires se encadenó en contra del recorte presupuestario

RELACIONADAS Concejales de Mártires se redujeron un 40 por ciento las dietas

El intendente de Mártires junto a algunos concejales de la renovacion decidieron en diciembre del año pasado recortar los sueldos de los miembros del Concejo Deliberante, acompañando la compleja situación que se vive tanto en el país como en la provincia. El anuncio se efectuó hace algunas semanas, y la noticia no fue bien recibida por parte de todos los afectados

En la mañana de hoy, uno de los concejales que responde a la Unión Cívica Radical, tomo la decisión de encadenarse debido a que, por causa del ajuste “No llegó a fin de mes”, entre otros motivos, según expresaba en declaraciones a la prensa Hugo Cabrera.

“Tengo muchos hijos, y estoy con la mayoría del sueldo endeudado, por los préstamos” fue uno de los argumentos del edil, al explicar los motivos de su encadenamiento.

El edil realiza su reclamo, en la ruta 103, en el acceso principal a la ciudad de Mártires y espera ser recibido por alguna autoridad pertinente para que resuelva su reclamo.

No solamente se encuentra encadenado sino también acompaña la huelga sin ingerir alimentos y de no obtener ningún tipo de respuestas sumaria a la protesta el no consumir agua.

PC