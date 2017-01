Yoga en tablas, en las playas de Posadas para disfrutar en forma saludable del entorno natural y paisaje urbano

“Alcanzar un equilibrio físico, psicológico, mental y espiritual, por medio de la practica correcta y persistente del yoga nos otorga un estado de salud y armonía corporal, que mejoran nuestra vida y nuestro entorno. Pero la práctica sobre tablas permite aumentar la fuerza y flexibilidad, se trabaja la coordinación y resistencia para mantenerse en la tabla, y se experimenta una enorme sensación de tranquilidad y armonía rodeados de un entorno natural excepcional que nos regala el río Paraná”, señalaron a Misiones Online las promotoras de la iniciativa, las profesoras María José Pérez Schubert y Clarice Neves, del Estudio Arandú Porâ Yoga que funciona en las instalaciones del Itapúa Tenis Club.

“La iniciativa surgió a fines del verano pasado, en el Lago Garupá, donde con un grupo de amigos iniciamos la práctica de Stand Up (remar parados sobre una tabla). Después, un poco como un juego, empezamos a probar diferentes posturas de yoga sobre la tabla. Lo que no sabíamos era que la práctica del Sup más el Yoga era algo que ya estaba instalado en otros lugares del mundo. Para mí, esta actividad es una forma de practicar yoga de manera diferente, meditar en movimiento, es estar en el momento presente todo el tiempo”, explicó Pérez Schubert.

“Una vez que te subís a la tabla, la haces parte tuya. Sumado a que la práctica se realiza en el agua y rodeados de naturaleza, lo que vuelve a la actividad aun más enriquecedora para el espíritu, más allá de los beneficios físicos que brinda el yoga”, remarcó en la entrevista la profesora.

En la playa de Miguel Lanús

Si bien la iniciativa es privada, las profesoras quisieron coordinar esta práctica en los balnearios del municipio posadeño, considerando la seguridad acuática, las instalaciones y las buenas condiciones de los espacios públicos. “Contamos con la colaboración por parte de Sergio Balatorre, Jefe de Operativo Seguridad en Playa, de la Municipalidad de Posadas, y del guardavidas y Jefe de Playa de Miguel Lanús, Beto Chemes, a quienes estamos muy agradecidas”, agregó Pérez Schubert.

La primera clase se realizó el viernes a la mañana en la playa de Miguel Lanús, pero a partir del próximo sábado el lugar habitual en toda la temporada de verano será en las playas de “El Brete” con clases regulares.

“La primera jornada resultó con buena participación, estuvo interesante principalmente porque al comienzo de la clase había bastante viento, esto nos obligó a reformular en el momento la clase que estaba prevista. Esto forma parte de las eventualidades de hacer una actividad en un entorno que puede variar, lo que hace aun a la práctica de este deporte más atractivo. Al no estar sobre una superficie estable, todo el tiempo uno está trabajando corporalmente y mentalmente para mantener el equilibrio, y la respuesta del público asistente fue muy buena”, sostuvo la profesora.

La actividad está dirigida a todas aquellas personas que no tengan ninguna dificultad de manejarse en el agua o que no presenten lesiones severas que le impidan realizar posturas de yoga. “No hace falta conocer acerca de la disciplina del yoga ni saber del uso de la tabla, ya que la primera parte de la clase consiste en familiarizarse con el uso de la misma”, agregó Neves.

Beneficios del yoga en tablas

Esta disciplina llamada SUP Yoga está basada en la fusión de un deporte como el Stand Up (remar parados sobre una tabla) y una de las terapias más armonizadoras: el yoga. “Con esta práctica desarrollamos la fuerza, la flexibilidad, la coordinación y la resistencia, proporcionándonos una enorme sensación de tranquilidad y armonía, rodeados de un entorno excepcional”, precisó Neves.

En cada encuentro se trabajará el equilibrio, las respiraciones y las posturas, y al finalizar el encuentro se realizan ejercicios de relajación y realizan una introducción al Pranayama (respiración consciente).

El yoga es una disciplina en donde se integra la mente, el cuerpo físico y las emociones. Neves remarcó que “si además sumamos el Sup estaremos desarrollando una atención mayor hacia el cuerpo y las emociones. Debido al trabajo constante de equilibrio, lograremos estar en el estar aquí y ahora”.

En este sentido, la profesora agregó “el yoga es recomendado debido que utilizamos el cuerpo para auto observar la mente y las emociones. Esta práctica otorga mayor flexibilidad a nuestra columna vertebral, oxigena, fortifica y estimula todo el sistema corporal”.

Indra Devi expresó en alguna oportunidad: “El Yoga es una práctica que mejora la calidad y la energía vital mediante la respiración profunda y acrecienta su circulación en las áreas glandulares”

En la actualidad, el yoga es una disciplina reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Las playas, un espacio al cuidado de todos

Clarice Neves participó del proceso de gestión municipal en educación ambiental para la puesta en marcha del uso público de las playas y expresó su satisfacción por las condiciones actuales en las que se encuentran estos espacios.

“Me alegra que el trabajo que se hizo en una primera etapa, que llevó cuatro años de generar responsabilidad en la gente a cerca del buen uso de los balnearios, se vea reflejado en la actualidad con resultados positivos. De igual forma, la educación ambiental urbana es algo que no termina, siempre tenemos que promover conciencia de tener presente el cuidado de nuestro entorno como un “Bien Común”. Y generar actividades que nos acerque a estos espacios públicos, estimula las ganas de querer preservarlos”, dijo en relación a las actividades programadas de clases de yoga sobre tabla en las playas posadeñas.

“Lo principal es que la comunidad comprenda que se trata de un espacio común a todos. Que lo que arrojamos al agua, el agua lo devuelve de muchas maneras. Ser responsables y ocupar exclusivamente los espacios habilitados para bañarnos en el río. Hacernos cargo de la basura que generamos. Permitirnos entre todos, poder seguir disfrutando de un paisaje urbano en concordancia con el paisaje natural. Y de esta forma, podremos lograr integrar estos paisajes mediante el uso responsable de sus bienes y valores ambientales en el largo plazo”, concluyó la profesora, quien además es especialista en Gestión Ambiental.

Por Patricia Escobar