Reflexión del Pastor Decena: Tenemos un Dios grande

La profecía puede considerarse como la puesta en práctica del gran poder creativo de Dios, pero en otra dimensión: la del tiempo, Él predice el futuro y después hace que esas predicciones se cumplan cuándo, cómo y dónde lo dijo. Sus habilidades ciertamente sobrepasan cualquier cosa que los seres humanos son capaces de hacer! Dios existe y la Biblia es su Palabra revelada y la profecía lo prueba.

2ª Crónicas 2:5 “Y la casa que tengo que edificar, ha de ser grande; porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses”.

Dios es grande por la Palabra Profética

Una tercera parte de la Biblia se compone de profecías, y algunos de los libros más largos, como Isaías, Jeremías y Ezequiel, son proféticos. Muchos de sus otros libros, tales como Génesis, Salmos y las epístolas de Pablo, también contienen importantes predicciones para días futuros.

Uno de los discursos más largos de Jesucristo, registrado en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, es profecía antes de su crucifixión. Y la Biblia concluye con el libro de Apocalipsis, una serie de visiones proféticas que describen el periodo que se extiende desde el comienzo de la Iglesia primitiva hasta el retorno de Jesucristo y aún más allá.

Tenemos un Dios grande que se manifiesta en forma única a través de la profecía. Veamos algunos puntos que se clarifican en su Palabra:

DIOS REVELA SU GRANDEZA A TRAVÉS DE LA PROFECÍA

La profecía siempre revela la grandeza y el poder de Dios, que es tan extraordinario, que le permite revelar el futuro.

El Creador combina su poder con su capacidad para revelar el futuro, mucho antes de que los sucesos tengan lugar: Isaías 42: 5, 8-9, (NVI- Nueva Versión Internacional) “Así dice Dios, el Señor, el que creó y desplegó los cielos, el que expandió la tierra y todo lo que ella produce; el que da aliento al pueblo que la habita, y vida a los que en ella se mueven:. . . Yo soy el Señor; ¡ése es mi nombre! No entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. Las cosas pasadas se han cumplido, y ahora anuncio cosas nuevas; ¡las anuncio antes que sucedan!”

Estamos acostumbrados a pensar en tres dimensiones: anchura, altura y profundidad, y podemos entender hasta cierto punto la gran habilidad creativa de Dios en dichos aspectos con solo contemplar el mundo que nos rodea. Pero ¿cómo encaja la profecía en todo esto?

La profecía puede considerarse como la puesta en práctica del gran poder creativo de Dios, pero en otra dimensión: la del tiempo, es decir, él predice el futuro y después hace que esas predicciones se cumplan cuándo, cómo y dónde a él le parezca conveniente. ¡Sus habilidades ciertamente sobrepasan cualquier cosa que los seres humanos son capaces de hacer!

DIOS EXISTE, LA BIBLIA ES SU PALABRA REVELADA Y LA PROFECÍA LO PRUEBA

Dios lanza este desafío a todos los que dudan de él: Isaías 44:6-8, (NVI) “Así dice el Señor, el Señor Todopoderoso, rey y redentor de Israel: Yo soy el primero y el último; fuera de mí no hay otro dios. ¿Quién es como yo? Que lo diga. Que declare lo que ha ocurrido desde que establecí a mi antiguo pueblo; que exponga ante mí lo que está por venir, ¡que anuncie lo que va a suceder! No tiemblen ni se asusten. ¿Acaso no lo anuncié y profeticé hace tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún Dios fuera de mí?”

La historia es testigo de que Dios predijo muchos acontecimientos cientos y miles de años antes de que sucedieran y llegado el momento, los llevó a cabo exactamente como lo había anunciado y aún lo sigue haciendo.

Dios está tan seguro de lo que predice, que lo pone por escrito con mucha anticipación para que pueda ser fácilmente refutado si no sucede. No obstante, ¡una y otra vez lo que Dios ha escrito ha ocurrido tal y como Él lo vaticinó!

La Biblia es superior a muchos otros libros religiosos, pues es el único que contiene profecías que ya han sido cumplidas tal como fueron registradas con muchos años de anticipación, y muchas más que todavía deben cumplirse.

Dios nos dice por qué revela el futuro a sus siervos y les ordena que lo pongan por escrito, los vemos por ejemplo en Ezequiel 33:33 “No obstante, cuando todo esto suceda —y en verdad está a punto de cumplirse—, sabrán que hubo un profeta entre ellos” (NVI).

LA PROFECÍA MUESTRA A UN DIOS PODEROSO QUE TIENE TODO BAJO CONTROL

Isaías 46:9-10 “Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño; yo soy Dios, y no hay ningún otro; yo soy Dios, y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio; desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo: Mi propósito se cumplirá, y haré todo lo que deseo” (NVI).

Es indiscutible que solo Dios puede hacer esto. Obviamente, algunos seres humanos pueden hacer ciertas predicciones acertadas o apuestas afortunadas (aunque a veces ni siquiera consiguen predecir algo tan simple como el clima en el siguiente par de días), pero, ¿cómo podrían ellos siquiera comparar sus logros con lo que Dios es capaz de hacer?

El profeta Daniel, quien sirvió a los gobernantes de Babilonia y del Imperio medo-persa, dijo que Dios en Daniel 2:21-22. “quita reyes, y pone reyes” y “revela lo profundo y lo escondido” Daniel no tenía ninguna duda en cuanto a esta gran verdad acerca de Dios. ¡Dios tiene el control supremo y absoluto, y puede levantar y derrocar reyes e imperios de acuerdo a su plan con tal de cumplir su propósito!

TENEMOS UN DIOS GRANDE QUE SALVA

El Dios poderoso anuncia lo que nadie podía anunciar y hace lo que nadie podía y puede hacer! Salvar a la humanidad pecadora, lo hace enviando a Jesús el Cristo, pero antes lo anuncia a través de las profecías. Y todas las profecías se cumplen en Cristo Jesús.

Dice la Palabra que

1) Debía ser descendiente de Abraham y de David- Isaías 11:1.

2) Nacería en Belén- Miqueas 5:2.

3) Sería concebido por una virgen- Isaías 7:14.

4) Iba a ser profeta- Deuteronomio 18:15, 18.

5) Moriría sacrificado por la humanidad- Isaías 53.

¡Estas profecías y muchas más se cumplieron en la persona de Jesucristo!

Pastor Guillermo Decena, Centro Familiar Cristiano Eldorado.

Prédicas en vivo los miércoles y domingos 20 horas, a través de http://cfceldorado.org/