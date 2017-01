Mendoza bajo fuego: hay 12 focos de incendios forestales en cinco departamentos

Ya se quemaron cerca de 45.000 hectáreas en el Sur y también el Este, informó diario Uno San Rafael. Las llamas avanzan sin control en mucho de los casos. El incendio forestal comenzó el viernes, con varios focos en distintos puntos de la geografía mendocina y actualmente hay 12 focos activos y descontrolados en cinco departamentos. La totalidad del personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego (PPMF) está combatiendo las llamas pero no dan abasto.

Hasta el momento son casi 45.000 las hectáreas reducidas a cenizas pero la cuenta no se detiene porque el fuego avanza a pasos agigantados y hay zonas en que no lo pueden atacar porque no hay más recurso humano disponible.

Entre el viernes pasado y este domingo se desataron 12 focos de incendio. Hay 4 en General Alvear, dos en San Rafael y uno en Malargüe. Hacia el este la situación no varía mucho, tres focos están activos en Santa Rosa y 2 en La Paz.

“La situación es sumamente complicada porque tenemos denuncias por todos lados”, dijo Guillermo Ferraris, coordinador del Plan Provincial de Manejo del Fuego.

