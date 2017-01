Pitbulls en Posadas: le regalaron un ejemplar que en un mes mató a tres perros, se lo dio a un hombre pero sigue intranquila

Alicia G. vio en Facebook una publicación de una mujer que regalaba un ejemplar. Se hizo cargo, pero en menos de un mes el perro mató a tres canes de la zona, en el barrio Aeroclub.

“Me robaron mi perra pitbull hace unos meses y cuando vi la publicación de que regalaban un perro similar a la mía no dude en buscarla. Jamás me dijeron que el perro era así. En menos de un mes mato a tres canes de la cuadra. Temo por la vida de mi hijo de 7 años”, dijo en comunicación telefónica Alicia del barrio Aeroclub.

“Jamás me explicaron que era agresivo. La única especificación que me dijeron del perro fue que no comparta lugar con niños, por si se confundía con un perro”, contó.

Agregó que primero le mordió la cabeza a su perra, “mi marido intervino y también lo mordió. A la semana me la desgarra por la mitad a mi otra perrita y la mató. Le tenía con collar y todo, pero igual pudo hacer eso. Ahí dije basta, pero otra vez rompió la cadena, se escapó y atacó a otro perro. En total mato a tres perros en un mes, y muchas veces lo vi yendo hacia el nenito de mi vecina de enfrente”

“Yo estoy desesperada porque si le pasa algo a ese nenito yo me muero. Yo hice lo que pude en ese momento. No le hicimos daño. Yo no estoy tranquila. Quiero que alguien que sea responsable pueda tenerlo con bozal y cadena como tiene que ser”, dijo Alicia G.

“Ayer le regalé el perro a un señor que vende limones en la calle, pero sigo intranquila, porque en su casa quedan los chiquitos con el perro. A donde fue el perro hay chiquitos y tengo mucho miedo. No quiero seguir responsabilizándome de las cosas que pueda llegar a hacer ese animal”, finalizó.