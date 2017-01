Ocaña quiere que Macri aparte a Arribas hasta que se aclare su situación

“Como votante de Cambiemos, quiero que Mauricio Macri demuestre que hay transparencia y aparte a Gustavo Arribas de la Agencia Federal de Inteligencia hasta que se aclare su situación en la Justicia”, pidio Graciela Ocaña.

La diputada porteña de Confianza Pública y una de las candidatas del oficialismo para ocupar el cargo vacante en la Defensoría Pública.

Al mejor “estilo Carrió”, la legisladora fue una de las primeras en reaccionar y recurrir a la Justicia apenas se conoció la denuncia publicada por el diario La Nación sobre el supuesto caso de corrupción que involucra al jefe de los espías, uno de los hombres de mayor confianza del Presidente.

Pese a que el mandatario rechazó esta semana los supuestos vínculos de Arribas con el caso de corrupción brasileño Lava Jato y destacó que “no era funcionario público en 2013 y por lo tanto no podría haber cobrado coimas”, Ocaña destaca que la sospecha que pesa sobre el titular de la AFI es que haya sido uno de los intermediarios en el supuesto pago de sobornos de la empresa Odebrecht a funcionarios argentinos.

Arribas fue acusado de haber recibido dinero en su cuenta en Suiza por un operador de la firma brasileña que admitió pagar sobornos en el país a cambio de obra pública. Los datos surgen a partir de la información aportada en Brasil por el operador y cambista paulista Leonardo Meirelles, quien entregó en el vecino país documentación sobre transferencias que hizo para Odebrecht y otras empresas.

Según esos datos, uno de los receptores de dinero fue el jefe de los espías, quien habría recibido u$s 594.518 en una cuenta en Suiza. En un comunicado, Arribas negó la supuesta vinculación con el Lava Jato pero admitió que existió uno de los cinco giros realizados en septiembre de 2013 por Meirelles, de apenas u$s 70.000, por la venta de un inmueble en San Pablo.

Ocaña ya había hecho una denuncia el año pasado por el pago de sobornos de Odebrecht en la Argentina, luego de que se conocieron los mails en el que Manuel Vázquez -muy cercano al ex ministro de Transporte Ricardo Jaime y al ex ministro de Planificación Julio De Vido- reclamaba una deuda por u$s 80.000 de una supuesta coima. Esta semana, la diputada amplió su presentación para que se investigue a Arribas en el juzgado número 8, a cargo de Marcelo Martínez Di Giorgi.

“Arribas tiene que dar las explicaciones vinculadas a estas operaciones que les son adjudicadas”, dice, en diálogo con 3Días. ¿Usted le cree a Arribas cuando dice que se trató de una operación inmobiliaria realizada por el mismo cambista del caso Lava Jato?

-Yo no ví la documentación. Según él, recibió una sola transferencia. Esto es fácilmente demostrable con los extractos bancarios y con la escritura de venta de su propiedad. Llama la atención el tiempo que se está tomando Arribas para demostrarlo. Pero bueno, ahora lo tendrá que hacer frente a la Justicia. El presidente Macri lo defendió esta semana con el argumento de que Arribas no pudo cobrar coimas porque no era funcionario público en 2013.

-Bueno, no hay que olvidar que según los dichos de Marcelo Odebrecht ante la Justicia de los Estados Unidos, su firma utilizó a empresarios e intermediarios a los cuales pagó para que a su vez repartieran las coimas a los funcionarios argentinos. Arribas pudo haber sido un intermediario más de la firma. Esto está bastante claro, en el caso que generó mi denuncia, como los pagos que Manuel Vázquez habría recibido para Ricardo Jaime y el Ministerio de Planificación de Julio De Vido. Arribas es amigo del Presidente. ¿Usted dice que hubo dinero también para funcionarios del gobierno porteño?

-No. Aclaro que yo no creo que la plata haya sido para el presidente Mauricio Macri. Hubo dinero para funcionarios que en ese momento autorizaron las obras del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. Y todos son funcionarios del kirchnerismo, porque el gobierno porteño no tenía injerencia en la autorización de esas obras. Lo que estoy pidiendo es que se investigue todo el caso Odebrecht, y las transferencias que se hubieran hecho a empresas como parte del pago de sobornos de 35 millones de dólares que Marcelo Odebrecht admitió haber pagado en la Argentina entre 2007 y 2014.

El banco suizo acreditó un sólo pago para Arribas pero, según la denuncia, hay registros de la salida del resto del dinero. ¿Qué pudo haber pasado?

-Se tiene que hacer un seguimiento de la transferencia, porque si no se recibió se tuvo que haber devuelto al origen. Ahora, es llamativo, ¿no le parece? Porque según la investigación del periodista Hugo Alconada Mon, hubo otras transferencias y esto es lo que falta aclarar.

Puede ser que una haya podido duplicarse pero llama la atención que se hayan duplicado cuatro. Tendrán que dar las explicaciones quienes tienen que explicar. Y es clave contar con la documentación sobre la cual se está haciendo la investigación periodística.

Macri dijo que es normal que se hagan operaciones con intermediarios como Meirelles para la compraventa de inmuebles. ¿Es así?

-Me da la impresión de que Meirelles es un cambista. Puede ser que sea una hipotética casualidad. Pero es fácil de demostrar porque se pueden ver los extractos bancarios y fundamentalmente la escritura y de quién es cliente este cambista. Y si ha manejado dinero negro en Brasil.

¿Insiste en que Arribas debe ser separado del cargo hasta que la Justicia se expida?

-El Presidente tomó esa decisión cuando fue el caso de la Aduana que involucró a José Gómez Centurión, pese a que creía que era una persona honesta y realmente proba. Pero el funcionario tuvo que probarlo en la Justicia y recién ahí pudo volver al cargo. Me parece que hay que aplicar el mismo criterio en el caso de Arribas por ser una persona muy cercana al Presidente. Hay que ser más duro en el caso de sus amigos.

¿Cree que la denuncia puede afectar la imagen de Macri?

-Depende. Si Arribas demuestra que vendió una propiedad, cobró y dio la casualidad de que Meirelles es el mismo cambista que realizó operaciones ilegales para Odebrecht y empresas de Brasil, no lo afectaría. Los que votamos al Presidente, porque yo lo voté sin estar en su partido, queremos un cambio y eso comienza por un cambio de actitud. Macri está mostrando una actitud totalmente distinta a las gestiones anteriores. Hay mucha transparencia en la acción pública y eso es un cambio sustancial. Y por eso le pedimos que mantenga la misma actitud de cambio con Arribas.

¿Está conforme con la respuesta del Presidente en el caso Panamá Papers que lo involucra?

-Sí, porque se ha presentado a la Justicia, ha dado respuesta detallada y exhaustiva de todos los puntos. Con lo severa que es, Elisa Carrió ha visto la documentación y dijo que está todo en orden. Él está respondiendo y dando las explicaciones frente a la Justicia, que es lo que corresponde cuando uno es funcionario público. Y en el caso de Arribas, es lo que estoy reclamando, que se den las respuestas en la Justicia.