Cinco alimentos que crees que no “engordan” pero sí lo pueden hacer

Muchas veces vamos al supermercado y elegimos alimentos pensando que nos pueden ayudar a bajar de peso o simplemente porque pensamos que “no engordan” y los consumimos sin miedos, pero ¿realmente es así?: No.

Te contamos cuales son y por qué:

AZÚCAR LIGHT: Contiene 99,7% de azúcar y 0,3% de edulcorantes no calóricos. Debido a que los edulcorantes endulzan más que el azúcar, el envase sugiere que sólo una cucharadita de este producto es suficiente para endulzar una taza de café. Por eso compara una cucharadita tamaño té de azúcar light (12 calorías) contra 2 cucharaditas (24 calorías) de azúcar común. Sin embargo, esto no garantiza que el usuario utilice sólo una cucharadita y no dos, como tal vez tenía costumbre. Por otra parte, ¿hay diferencia entre decir 100% y 99,7% de azúcar?

DULCE DE LECHE LIGHT: El dulce de leche light no tiene grasas, pero esto no significa que no posea calorías, incluso suele contener más azúcares que el común.

Comparado con el dulce de leche común, la diferencia es de solamente cinco calorías menos por cucharada: 1 cda tamaño postre dulce de leche común tiene 30 calorías y el de dulce de leche “light”, 25.

GALLETITAS DE SALVADO: tienen las mismas calorías que las galletitas blancas comunes. El beneficio que sí se obtiene de ellas es un mayor aporte de fibra, que contribuye a la sensación de saciedad.

PAN TOSTADO: La diferencia entre el pan fresco y el pan tostado es que al tostarlo pierde la humedad. Y al tener que masticarlo más y, por consiguiente, tardar más tiempo en comerlo, tal vez ayude a enlentecer el acto de comer. Pero sus calorías resultarán exactamente las mismas.

AGUAS SABORIZADAS: Un vaso de agua saborizada (pomelo, pera, naranja, manzana) sin gas y sin edulcorante aporta entre 50 y 70 calorías, según la marca, valor cercano a las calorías que aporta cualquier gaseosa común. Si usted consume 1 litro (5 vasos) diario agrega hasta 350 calorías (2500 calorías extra a la semana). Además, el azúcar es un hidrato de carbono de absorción rápida que favorece el depósito de grasas.

Estar bien informados y no dejarse llevar por los mitos y creencias ayuda a lograr mejores resultados en un plan para bajar de peso.

Por la licenciada Romina Krauss – M.P.n°147

