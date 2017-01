Bisnieta del fundador de Villa Lanús reclama la remodelacion y revalorización de la abandonada Estación de Trenes

RELACIONADAS Hoy celebran los 99 años de Miguel Lanús

Preocupa el estado de abandono y falta de mantenimiento de la ex Estación de Trenes de Miguel Lanús, la única que se salvó de ser demolida por las obras complementarias de Yacyretá. La escritora Gloria Torres Lanús, bisnieta del pionero Leopoldo Lanús, fundador en el siglo pasado del barrio ubicado al sureste de Posadas reclama su revalorización como patrimonio arquitectónico e histórico y que el lugar sea transformado en un centro cultural para beneficio de la populosa zona declarada “Ciudad universitaria”.

Villa Lanús –hoy Miguel Lanús- fue fundado hace más de 120 años por Leopoldo Lanús, oriundo de Capital Federal, quien movido por el proceso colonizador iniciado por su primo, el gobernador Juan José Lanusse (1896-1905) compró tierras en ese lugar y uno de los predios donó para la construcción de la Estación de Trenes que funcionó durante muchos años.

Su bisnieta, la escritora y archivista Gloria Torres Lanús expresó su preocupación por el estado de abandono y falta de remodelación del histórico edificio que aún queda en pie, con evidencias de que en las desoladas habitaciones pernoctan fugazmente desconocidos .

El pionero quien arribó al lugar y compró propiedades allá por 1904 fue quien donó el predio para que se construya la Estación del Ferrocarril, que hoy con la suba de la cota del río Paraná quedó a metros de la costa y por donde circulan vehículos y personas que caminan, andan en bicicleta o se dirigen a las instalaciones del balneario municipal y actualmente a la pileta privada que se inauguró hace poco aledaña al balneario.

Para quien llega por primera vez al sitio histórico se maravilla con el paisaje del río Paraná, parece el mar por el color de las aguas y el sonido de las olas que golpetean contra las piedras. Ms allá del gran lago de la presa hacia el norte se ven las costas de Encarnación, y más hacia el Oeste emerge un puñado de edificios en altura que hablan de una ciudad de Posadas en expansión.

Desde la ex Estación se puede ir caminando hasta el balneario municipal ubicado a unos 500 metros, y en las cercanías el complejo privado habilitado a fin de año.

Gloria Torres Lanús invitó a Misiones on Line a visitar el lugar, cuando llegamos había un policía que cuida el lugar. El uniformado, muy amable comentó que la custodia está desde hace poco y es solo de día. Yacyretá es la encargada de dar seguridad, a los pocos minutos llegó en una camioneta un personal jefe de seguridad de la EBY, según dijo, y se puso a conversar con la bisnieta de Lanús, quien le explicó detalles de su preocupación.

“Hay que darle vida a este lugar”

También se acercó al lugar César Melgarejo, un vecino de la zona muy conocido de Gloria y contó que trabaja para la Municipalidad de Posadas como cuidador de la zona del balneario municipal, además da clases gratuitas de vóley playero.

El hombre también manifestó su preocupación por el abandono de la ex Estación de Trenes donde ”en primer lugar hay que darle atención a la limpieza y por otra parte darle vida, solicitar a quien corresponda, limpiar, mantener y cuidar en un espacio que se transforme en la casa de todos los que vivimos en Villa Lanús y los que vienen a visitar el barrio que tengan un centro que los convoque, se puede construir un salón de usos múltiples que se puede utilizar para distintas actividades, pero también tiene dos canchas de fútbol que no las utiliza nadie, y las luces están prendidas las 24 horas”.

Melgarejo relató que “aquí no tenía la custodia policial, sabemos que la mejor receta es unir fuerzas, comentar, dialogar, elaborar un proyecto conjunto que fortalezca y beneficie a la sociedad civil”.

Gloria respondió “no es que estoy preocupada pero sí ocupada con él que hizo un paneo, una reseña del estado de este lugar, yo como hija de ferroviario y bisnieta de quien donó estas tierras para esta estación de segunda categoría y que hoy es un patrimonio histórico ferroviario que se salvó de la demolición por las obras complementarias de Yacyretá”.

Y continuó diciendo: “Acá donde estamos pisando este sendero (o veredita) estaba el cartel que está abandonado ahí en el pasto, se lo bajó y quedó allí, y si esto no está custodiado por la policía no quiero imaginar lo que puede pasar”.

El referido cartel está casi tapado por un pasto alto y en las cercanías hay dos quinchos rotos del balneario que no se sabe quién los puso allí y que agregan un aspecto más deprimente al paisaje histórico.

“Los vecinos tenemos que poner en valor”

“Creo que los vecinos tenemos que ocuparnos de este sector para que sea puesto en valor y sea un centro multicultural que Lanús no tiene y si no es por la directora de la Escuela 269 y el Liceo policial las reuniones sociales para llevar adelante en el barrio no se podrían hacer cuando llueve”, enfatizó la bisnieta de los pioneros.

Para la tarea de remodelación y revalorización de la ex Estación de Trenes de Villa Lanús ella apunta a Yacyretá que “es el responsable y tiene ese compromiso hace años como terminación de las obras complementarias”.

Maloliente mundo interior

Puertas sin llave y ventanas abiertas con vidrios rotos hacen fácil ingreso al histórico edificio de la ex Estación de Trenes. Intentar hacer una recorrida por las habitaciones vacías donde en el pasado se llevaban adelante todas las actividades propias del Ferrocarril , es entrar y toparse en primer lugar con un ambiente maloliente que hace inseguro avanzar pero la curiosidad lleva y se puede ver en algunas piezas los excrementos humanos y de ratas, botellas de plástico, paquetes vacíos de cigarrillos y otras basuras indescriptibles.

Continuando con el recorrido por las habitaciones del fondo, en una de ellas ya desde la ventana abierta pueden verse en el interior dos colchones rotosos sobre el piso, algunas botellas de plástico que indican alguna permanencia en el lugar.

Gloria Torres Lanús, bisnieta del fundador de Villa Lanús, y vecino César Melgarejo. (Audio Misiones on Line)

MAB

(ep)