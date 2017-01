Teatro y música popular brasilera llegan al “CidadEstival”

Para este fin de semana en el centro cultural “Vicente Cidade” o “CidadEstival” propone una cartelera variada. Mañana viernes Flavia Núñez y Julián Texeira harán clásicos de Bossa Nova y el sábado se presentar{a la obra teatral “Las Fauces”.

El Centro Cultural Vicente Cidade -Belgrano y General Paz- recibe este fin de semana una propuesta musical y una de teatro. Para este viernes llega toda la música popular brasilera (MPB) en las voces de Flavia Núñez y Julián Texeira. Para el sábado, con el pretexto de empezar a festejar sus 10 años como grupo teatral, los Árbolesminí ponen en escena a “Las Fauces”. El “barcito del Cidade” abre sus puertas a las 21.00, hasta la media noche. Cabe recordar que el derecho de espectáculo lo decide cada artista.

Luego del primer fin de semana plagado de música, para este viernes se seguirá manteniendo la onda de bar playero con sus caipiriñas heladas y música al mejor estilo de Bossa Nova, es por eso que el compuesto por Flavia Núñez y Julián Texeira promete hacer un amplio recorrido por las más deliciosas prosas evocando a los grandes cantautores de la tierra carioca. Tanto Flavia como Julián son artistas que desde temprana edad han sido seducidos e influenciados por diferentes géneros pero siempre les llamo la atención y admiración la Música Popular Brasilera (MPB).

Por otro lado Flavia sigue disfrutando de presentar las canciones de su última placa discográfica llamada “Alto Voltaje”. Aquí podemos encontrar versiones de canciones de los Beatles, Sting o clásicos del jazz como “fly me to the moon”, todas re versionadas en bossa.

Festejo de cumpleaños arriba del escenario

El grupo Árbolesminí este año estará cumpliendo diez años de existencia sobre las tablas. Con la premisa de sostener el espíritu de juego, la libertad, la falta de prejuicios y el vuelo que permite el teatro, sus integrantes han realizado memorables puestas: “Arritmia”, “Mi parte de aquí” y “Las sandeces”, algunas de ellas tuvieron la oportunidad de participar de festivales provinciales, nacionales e internacionales.

Para este sábado estarán presentando “Las fauces”, espectáculo teatral compuesto a partir de los textos “Las fauces del olvido”, “El texto final”, “Historia de amor en tres minutos” de Ricardo Alcaraz en colaboración con Lucas Pérez Campos y “Ejercicios sobre fantasmas” de Ricardo Alcaraz. La obra se desarrolla entre historias des-entrelazadas con personajes que parece se hablan, pero en realidad se devoran con sus palabras. Un humor malogrado acompaña sus destinos de desencuentro convirtiéndolos en una burla al sentido común.