Personajes populares colman la galería del Espacio Multicultural

Se trata del cantante, compositor, bailarín, actor, productor, empresario y filántropo Michael Joseph Jackson; la actriz, cantante, modelo, productora Norma Jeane Baker (antes Mortenson) o simplemente Marilyn Monroe y el cantante, compositor y actor de cine Charles Romuald Gardes (Carlos Gardel) . También personajes animados como Pinky y Cerebro, producidos por el reconocido Steven Spielberg, Homero Jay Simpson de la serie de comedia con más records mundiales: Más googleada, mayor cantidad de episodios, más longeva, entre otros y la pareja Mickey – Minnie Mouse; emblemas de la compañía Disney que han estado vigente en la infancia de los Baby boomer, Generación X y la desafiante Millenials.

Acerca de estos retratos en acrílico, Malena Oudín (autora) ; más conocida en el ámbito de la fotografía comenta que “Entre las artes se entienden así que en la composición de las imágenes creo está presente el adiestramiento del ojo; la pintura es una cuenta pendiente que tenía, nunca la he dejado, solo me he apartado.”

Sobre el Espacio Multicultural está agradecida con la Municipalidad, ya que “es un lugar muy recorrido por muchos turistas y aprovechando esta oportunidad de temporada estival fue ideal una muestra que sea fácil de seducir a distintas generaciones y que vienen de distintos lugares”

Por último, consultada en materia de proximidad Oudín señala a los vínculos de Misiones con el exterior y que no se dan solo en materia de consumo sino que están presente en la idiosincrasia de un pueblo constituido por movimientos de inmigrantes.

En la inauguración: Estuvieron presentes, el secretario de Cultura y Turismo de Posadas: Dr. Christian Humada y las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Prof. Sebastián Rolón (Espacio Multicultural) y la Mgter. Soledad Schlie (Municipalidad).