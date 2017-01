Boca va por un futbolista que tiene que jugar por ultimátum de Bauza

Prácticamente caída la posibilidad de Mariano Andújar, ahora Boca apunta todos sus cañones a Sergio Romero para que ocupe su arco el próximo semestre. A su favor tiene que el entrenador de la Selección, Edgardo Bauza, le impuso como condición para que mantenga la titularidad ir a un equipo donde tenga continuidad.

Hasta el momento, Boca no tuvo suerte y no pudo cerrar a ninguno de los arqueros a los que apuntó, ya sea para que sean titulares y suplentes de Axel Warner. La gran apuesta de Guillermo Barros Schelotto era Andújar, pero la oferta no colmó las expectativas de Estudiantes, que estaba dispuesto a negociarlo.

Ahora, el apuntado es Romero, que es suplente en el Manchester United y en quien ya pensó a mediados del año pasado. El arquero apenas jugó cinco partidos en el club inglés y necesita continuidad por pedido de Bauza, quien le dijo que debe tener rodaje para mantenerse en el arco de la Selección.

La negociaciones no serán fáciles ya que el jugador está cómodo en el United y cobra un sueldo muy importante. Sin embargo, Boca quiere utilizar como carta el pedido de Bauza para ver si finalmente convence al arquero y tiene al número 1 de la Selección bajo los tres palos.