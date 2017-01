Anunció su suicidio en Facebook, sus amigos no le creyeron

El adolescente de 14 años se despidió y a cambio recibió comentarios en tono de burla, por parte de algunos de sus contactos.

El adolescente de 14 años anunció su suicidio, el pasado 12 de enero, en su cuenta de Facebook, sin que nadie advirtiera que sí atentaría contra su vida, pese a que un día antes la madre del joven detectó que éste había mandado mensajes que manifestaban depresión, no obstante, él aprovechó la ausencia de ella para quitarse la vida.

Ese día, unas tres horas antes del suicidio, el menor se despidió primero de su exnovia: “Te amo jazmín ferrusca nunca lo olvides y te pido un favor muy grande me cuidas bien a mi cuñadita xf vor amor mi princesa” (sic). Comentario que recibió al menos seis íconos de “Me divierte”.

A las 12:54 horas, escribió: “Los quiero familia amigo nunca me olviden todos fueron la vandota los quiero un chingo y pz ya no tengo de otra a si esq vay son mis últimas palabras q doy” (sic), en el que algunos contactos preguntaron si se encontraba bien, mientras que otra persona cuestionó:”Oye te moriste?”

Los amo a todos nunca cambien amigos carnales los quiero”, se despidió una vez más, a las 13:41 horas. Después se suicidió.

A éste último mensaje de despedida, sus amigos respondieron “No weee, los que se suicidan no van al cielo”, “Oh no que ya te ibas a ahorcar desde las 12 puros choros puas”, “Pinche puas me mando imbox q es puro pedo anda bien chemo escondiéndose de su familia que lo queria internar” (sic).

Aproximadamente a las 14:00 horas la madre halló el cuerpo de su hijo colgado de un cinturón hecho de tela. La mujer declaró que el adolescente envió mensajes señalando que estaba triste por una “decepción amorosa”.

Cuando llegaron los paramédicos y agentes de la policía capitalina, el joven ya había fallecido.