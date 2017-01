AJUNAF participará del debate de la reforma del sistema penal juvenil

Mediante un correo electrónico de la Subsecretaría de Política Criminal, dirigido al señor Presidente de la AJUNAF el juez misionero, César Raúl Jiménez quedó formalizada la invitación.

La invitación que llegó al letrado misionero:

Estimados:

La reforma al Régimen Penal Juvenil, prioritario para este Ministerio, estaba en la Agenda de Justicia 2020 desde diciembre del 2015.

Creemos, y lo hemos puesto de manifiesto en la metodología de trabajo con la que se elaboraron todos los proyectos surgidos de este Ministerio durante el 2016, que la amplia participación es condición necesaria para la construcción de políticas públicas solidas que puedan perdurar en el tiempo y solucionar los problemas concretos de la gente.

Sin perjuicio de ello, más allá de esa amplia convocatoria que estamos efectuando, entendemos que hay operadores claves del sistema que no pueden estar ausentes en esta discusión.

Por tal motivo es que nos contactamos por este medio a fin de cursarle especial invitación a participar de la Comisión de Trabajo para un nuevo Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, creada por la Resolución 2017-21-APN-MJ.

En esta ocasión les acercamos la agenda de trabajo de las mesas que se desarrollarán a lo largo del mes de febrero. Y un cronograma de inscripción con fechas tope para la entrega de su aporte.

Les recordamos que es condición excluyente enviar un aporte para poder participar de las mismas, cualquiera fuese su elección. Dicho aporte deberá enviarse en el formulario que se adjunta, debiendo respetar su formato y extensión (tipografía, tamaño, interlineado, extensión de dos carillas). Cualquier presentación que no cumpla con este formato no será tenida en cuenta, por lo que rogamos no modificar el diseño del documento.

Dado que la capacidad del salón es limitada, les agradeceremos que se inscriban en aquellas que son plenamente de su competencia para que todos puedan participar en las mismas.

Adjunto a este mail encontrará la metodología de trabajo, la agenda de las mesas y el documento que debe completar para participar de la seleccionada, en caso de participar de más de una deberá enviar un documento por mesa.

Mesa de Trabajo

Fecha de la Mesa

Fecha Límite de Inscripción (Envío de Aporte)

1- PREVENCIÓN

Jueves 2/2

24/1

2- JUSTICIA ESPECIALIZADA

Martes 7/2

30/1

3- MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD, MEDIDAS ALTERNATIVAS AL PROCESO Y MEDIDAS RESTAURATIVAS COMO POSIBLES SANCIONES

Jueves 9/2

30/1

4- DELITOS Y SANCIONES acordes a la Convención sobre los Derechos del Niño

Martes 14/2

6/2

5- CONDICIONES DE DETENCIÓN QUE FOMENTEN LA REINSERCIÓN

Jueves 16/2

6/2

6- SISTEMA DE ARTICULACIÓN PERMANENTE INTERSECTORIAL/DOTACIÓN DE RECURSOS

Martes 21/2

13/2

7- SISTEMA DE INFORMACIÓN:

Jueves 23/2

13/2

8- EDAD

Jueves 2/3

20/2