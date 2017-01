Se realizará una jornada de donación de sangre en la Municipalidad

El gobierno de la ciudad y el Banco de Sangre de Misiones organizan una jornada de donación de sangre que se realizará el viernes 20 de enero, de 8 a 13, en el hall de la Municipalidad, sobre la calle San Martín 1579.

Para ser donante hay que tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no haber ingerido alimentos en las últimas 6 horas, no estar embarazada y asistir con el DNI. En tanto que no pueden ser donantes quienes recientemente hayan padecido determinadas enfermedades como: hepatitis, paludismo, tumores, o se hayan realizado un tatuaje hace menos de un año.

Desde la organización consideran que “es importante promover este tipo de prácticas, apelando a la solidaridad de los ciudadanos, porque los centros de atención a la salud necesitan donación y reservas para realizar trasplantes, operaciones y tratamientos oncológicos. Y porque cada fin de año durante y luego de las fiestas las emergencias están a la hora del día y los centros de salud deben responder las 24 horas para salvar vidas”.

Quienes quieran participar, podrán hacer las consultas necesarias ese mismo día y así sentirse seguros a la hora de donar.