Proponen una Súperliga solamente de Primera, con la B Nacional encabezando los torneos de AFA

“La Súperliga es una posibilidad, pero no garantiza ni una solución económica ni que haya representatividad, pero podría ser que la encaren los clubes de Primera y la B Nacional sea el torneo insignia de AFA. Nosotros tenemos reuniones con Daniel Angelici, pero Marcelo Tinelli todavía no tuvo tiempo de llamarnos”, coincidió Daniel Ferreiro, el otro hombre fuerte del ascenso.

El encuentro entre Tapia, Angelici (ya se habían encontrado el fin de semana en Mar del Plata) y Toviggino, que se acercó tanto a Tapia que éste lo terminó nombrando vicepresidente de Barracas Central, club del que es titular, abrió también una puerta para el ‘orden del día’ de la reunión que mantendrán mañana los clubes del ascenso.

Simultáneamente, “entre miércoles y jueves”, según anunció el vicepresidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, habrá otro encuentro de los dirigentes de primera para continuar avanzando en pos de negociar ellos mismos con el gobierno nacional, sin pasar por el Comité de Regularización, la rescisión del contrato de Fútbol para Todos y las próximas ofertas que pueden llegar desde cadenas de televisión privadas.

Tinelli ya avisó que solamente aceptará ser presidente de AFA si es un candidato “de consenso”, algo que justamente pidió Tapia el sábado, tratando de reducir la amplitud de la brecha que hoy separa a los clubes de primera y los del ascenso, aunque por lo observado en las últimas horas se advirtió que cada uno sigue por su lado.

“Hoy no veo la posibilidad de que arranque el fútbol, lo que no implica que no estemos hablando con dirigentes de Primera para buscar una solución. Pero así es inviable que empiece un campeonato. Los que me conocen saben que hace 180 días que dije que íbamos a llegar a enero de 2017 con un torneo impracticable. Sin un presidente de AFA no se puede rescindir un contrato como el de Fútbol para Todos”, remarcó Ferreiro, un virtual ‘vocero’ de ‘Chiqui’ Tapia en estas circunstancias.

“La Comisión Regularizadora, que hoy debe estar por Disney hablando con Minnie o Mickey, le sugirió a la FIFA sobre el tema, pero la Asamblea es soberana y tiene potestad para convocar a elecciones. Por eso lo concreto es que debemos reformar el estatuto sí o sí”, amplió el vicepresidente de Nueva Chicago.

Mientras tanto los clubes siguen padeciendo la falta de dinero para establecer pretemporadas “relativamente normales”, muchos de ellos sufren sangrías en sus planteles por falta de pago, como el caso de Banfield (hoy el delantero uruguayo Santiago Silva estuvo en Agremiados junto al presidente Eduardo Spinosa), y ya hasta el 12 de febrero parece una fecha utópica para que empiece el campeonato de primera división y se empezó a hablar del 19 de ese mes.

“Agremiados es de todos, no de Sergio Marchi y Carlos Pandolfi”, disparó hoy Juan Carlos Guzmán, fundador de la mutual “Futbolistas Solidarios”, a propósito de la “desprotección” que sufren los jugadores retirados de parte de su sindicato.

Un frente más entre tantos que hoy azotan al fútbol argentino, como por ejemplo el reclamo efectuado al Comité de Regularización de parte de San Lorenzo, Estudiantes y Gimnasia y Esgrima La Plata respecto del estado de los planes de pago de sus deudas que habían presentado el mes pasado en las oficinas de AFA, ya que el pasado jueves fueron incluidos por el organismo en una lista de “morosos” que por ello no están autorizados a realizar incorporaciones.

Sin tiempo para maniobrar ante la inminencia de lo que debería ser el comienzo de los campeonatos (la B Nacional está anunciada para el 28 de este mes, dentro de apenas dos semanas), con una Copa Libertadores que se les cae encima a los seis clubes que representarán a Argentina (River, San Lorenzo, Estudiantes, Lanús, Godoy Cruz y Atlético Tucumán) y sin televisación de los certámenes locales a la vista, el fútbol nacional está cada vez más hundido en un laberinto al que cada vez le queda más lejos la salida.

Fuente: Telam