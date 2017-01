Investigación de Nisman por el Memorandum: Juanchi Irrazábal negó estar vinculado con Irán

El senador nacional Juan Manuel “Juanchi” Irrazábal, contradijo versiones periodísticas que lo vinculaban con hechos que investigaba el fallecido fiscal Alberto Nisman. El legislador remarcó que ya había enviado las aclaraciones correspondientes al matutino porteño La Nación, que publicó el informe.

“No es cierto que eso esté relacionado eso con las investigaciones ni por la muerte de Nisman ni tampoco va a estar relacionado con la denuncia de Nisman. Lo que publicó Primera Edición, La Nación lo sacó en el marco de 42 mil escuchas que tenían ellos, y las que se refieren a tratativas con el gobierno de Corrientes y el gobernador Colombi se produjeron un año antes de la denuncia de Nisman, cuando a principios de 2014 y en vistas al levantamiento del bloque, el agregado comercial de la embajada de Irán (Ahmad Reza Kheirmand) empezó a buscar acercamientos por regiones con productores y empresarios. Según Irrazábal la intención era conseguir que Irán se proveyera de manera directa de todo tipo de productos. En el caso de Corrientes, el interés estaba puesto en el arroz y el ganado bovino,y por eso se hizo una reunión con el gobernador Colombi y posteriormente éste se reunió con empresarios y con el agregado comercial de Irán”, aclaró Irrazábal.

“Como soy un hombre de la región me pidieron que hiciera gestiones y como nuestros productos no era lo que estaban buscando, me comuniqué con el gobernador Colombi, con quien tengo una muy buena relación personal, pero además me interesaba que los productores se abrieran posibilidades de recuperar ese mercado, librándose de las multinacionales”, explicó el ex intendente de Posadas.

El senador puso énfasis al recordar que las tratativas fueron públicas y notorias y que se hicieron para establecer relaciones directas entre países y empresarios. “El memorándum o cualquier otro instrumento jurídico eran inoficioso, porque el memorándum tenía otra finalidad, que era que declaren los imputados y que avance la causa. En ese momento nadie pensaba en el memorándum, todos pensaban en el levantamiento del bloqueo. Un año después Nisman hizo esa elaboración teórica, que se tendrá que investigar y ver si se puede aplicar en la práctica”, señaló

En la misma línea, Irrazábal señaló que “la aclaración que ya hice. El diario La Nación lo sabe, y está bien que se vuelva a aclarar en Misiones: el memorandum era inoficioso para abrir relaciones comerciales, para eso había que permitir que se levantara el bloqueo, y ese era un problema que tenían que resolver países como EE UU, Francia y Alemania, cosa que después ocurrió”

“Todo esto que publica hoy este diario, de manera maliciosa, es algo que ocurrió a principios de 2014, en Corrientes, con un gobernador muy crítico a nuestra gestión; con lo cual no tuvo nada que ver ni con el memorándum y menos con la denuncia de Nisman, que todavía no existía”, apuntóIrrazabal y luego opinó que “un medio de comunicación tiene que ser mucho más cuidadoso cuando habla de estos temas”.

Con respecto a la denuncia de Nisman, el legislador nacional dijo que “es una elaboración hipotética que va a ser muy difícil que se pruebe, porque no tiene nada que ver con la realidad, está hecha en base a una serie de informes y de operaciones de inteligencia,y los que le iban a proveer los elementos probatorios lo dejaron en absoluta soledad”.

Con relación a las perspectivas para el país este año, Irrazábal dijo que espera que se rectifique el rumbo económico y que se ponga fin a la lógica del endeudamiento y que en materia judicial se avance en todos los procesos, desde la corrupción hasta los delitos comunes. “La sociedad pide tres cosas muy simples: trabajo, tranquilidad y justicia”