El Manchester City va en serio por Messi y pone sobre la mesa una cifra estremecedora

El club inglés Manchester City está dispuesto a ofrecer 124 millones de dólares al Barcelona por el pase de Lionel Messi, según publicó el diario sensacionalista The Sun.

Mientras Messi no renovó todavía con el Barcelona su contrato, que vence en junio del 2018, el periódico británico consignó que el Manchester, dirigido por Josep Guardiola, que fue entrenador del rosarino en el club catalán, “quiere romper el mercado para reforzar el ataque”.

Si bien no hay una oferta formal, el City ya se habría puesto en contacto con el Barça para comunicar su interés y ofertar hasta u$s 124 millones por el pase del Lio, dice The Sun.

En relación al contrato del jugador argentino, el City, que pertenece a capitales árabes, le ofrecería un contrato de 960 mil dólares semanales.