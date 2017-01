Confirmó el Gobierno que buscará reformar por ley el sistema migratorio

El Ejecutivo quiere endurecer los mecanismos de ingreso de extranjeros con antecedentes penales; además de agilizar el trámite de expulsión de quienes delinquen.

El Gobierno confirmó ayer, a través del director nacional de Migraciones, Horacio García, que enviará un proyecto de ley al Congreso para modificar el sistema migratorio y endurecer los mecanismos de ingreso de extranjeros con antecedentes penales; además de agilizar el trámite de expulsión para quienes cometan delitos. En el Gobierno tienen en la mira específicamente a los extranjeros oriundos de Perú, Colombia y México, según trascendió. “No queremos delincuentes”, detalló García.

Según el funcionario, el Ejecutivo pretende que el Congreso se aboque a “modificar plazos” para que la Argentina pueda definir si echa o no una persona, ya que actualmente un proceso de este tipo puede extender hasta “ocho años”. “Tenemos que ser amigables con los que vienen a trabajar a Argentina, pero tenemos que ser estrictos y determinantes: no queremos delincuentes en Argentina. No queremos ni que ingresen ni que permanezcan en la Argentina los inmigrantes que vienen a delinquir”, expresó.

El funcionario contó que “desde hace un año” y por “expresa directiva” del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se está “tratando de cambiar la política migratoria”. “Nosotros vamos a trabajar para que a Argentina no ingresen delincuentes. Conectamos Interpol internacional a nuestras bases. Cualquier juzgado de cualquier lugar del mundo que genere una restricción sobre un ciudadano la tiene la Argentina”, manifestó García, quien ayer protagonizó una gira mediática por las principales radios y canales de televisión porteños.

Para el Director de Migraciones hay que “generar la mayor cantidad de convenios de información con todos los países de la región y del mundo”.

Hasta el momento desde el Ejecutivo no se había confirmado si las modificaciones se implementarán a través de un proyecto de ley o por decreto presidencial, pero García afirmó que se está “trabajando en un proyecto y vamos a generar las condiciones para que el Congreso se expida”. “Hay que modificar plazos que la ley ha hecho eternos. Para echar a una persona que sabemos que es un delincuente vamos a tardar 8 años”, explicó y agregó: “Tenemos que pensar cómo modificamos el status quo que perjudica a los argentinos y a los migrantes”.

Para matizar su dichos, García sostuvo: “No tenemos ninguna mirada xenófoba con ninguna nacionalidad” pero “queremos que los mecanismos empiecen a producir el efecto que nosotros necesitamos”. “Vamos a trabajar en un sistema migratorio que sea mucho más efectivo”, enfatizó.

“Hoy, salvo por las alertas de Interpol, no tenemos forma de enterarnos de los antecedentes de las personas que entran al país. Con algunos países, como Colombia, estamos empezando a trabajar, pero necesitamos profundizar”, explicó.

“Nosotros queremos saber quién es el que viene”, explicó.

Y señaló: “Tal vez (el inmigrante) no tenga actualmente conflicto con la ley, haya saldado su condena, pero tiene un perfil que a nosotros, como poder administrador, no nos interesa que ingrese”.