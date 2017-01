Cinco cirugías de cardiopatías congénitas se realizaron en el 2016 en el Hospital Materno Neonatal

El 30 de diciembre pasado se llevaron a cabo 3 cirugías de cardiopatías congénitas a neonatos en el Hospital Materno Neonatal de Misiones. Fueron operaciones de cierre de ductus arterioso permeable, producto de nacimientos prematuros. De esta manera el 2016 registró cinco cirugías a neonatos en la mencionada institución.

La primera intervención fue a una niña de Oberá, que nació a las 29 semanas del embarazo con un peso 1120 gramos. La segunda cirugía a una niña de Puerto Libertad que nació con 750 gramos a las 28 semanas de gestación y la tercera fue a un niño de Posadas que nació a las 28 semanas pesando 1120 gramos.

Marcela Wolozsy, jefa del servicio de Cardiología del Hospital Pediátrico, quien trabaja en conjunto con los profesionales del Hospital Materno Neonatal, explicó que el ductus arterioso es un pequeño vaso que comunica la aorta con la arteria pulmonar. Está normalmente abierto en el feto, pero se cierra justo después del nacimiento. “Lo que sucede a veces, sobre todo cuando el bebé es prematuro, como en estos tres neonatos, es que esos conductos no se cierran solos y generan un problema al bebé: insuficiencia cardíaca, intercurrencia respiratoria y que no crezca. Entonces la indicación es operar”.

La profesional remarcó que “esto es posible gracias a que el Hospital cuenta con una Neonatología de alta complejidad, con un excelente equipo de neonatólogos, quienes van evaluando al bebé clínicamente. En este seguimiento si ven que el bebé no mejora, que oculta un soplo cardíaco, que necesitan asistencia respiratoria mecánica o algún otro tipo de procedimiento invasivo, entonces hacen la interconsulta con nosotros que somos el equipo de cardiapatías congénitas, evaluamos al bebé clínicamente, y después a través del ecocardiograma constatamos si es que hay un ductus que no se cerró”.

Las intervenciones que se realizaron en el Hospital Materno Neonatal, no presentaron complicaciones y estuvieron a cargo del doctor Rafael Niveyro, integrante del equipo de cirugía cardiovascular y del doctor Carlos Antelo, jefe de Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Sor Ludovica de La Plata, Buenos Aires.

“Los bebés, al ser prematuros permanecen aún internados en Neonatología con buena recuperación. Una vez que le dan de alta el control cardiológico se hace en el Hospital de Pediatría a partir del mes con seguimiento clínico ecocardiográfico. Es decir un seguimiento permanente de estos chiquitos para ver la evolución, que hasta ahora es favorable”, finalizó la profesional.

El Ministro de Salud Pública, Dr. Walter Villalba destacó el trabajo de los profesionales que intervinieron en las cirugías y en la recuperación de los neonatos. Indicó además que la idea es mostrar confiabilidad en estas intervenciones para ir avanzando en cirugías más complejas, en principio es asegurarle a la provincia que se pueden resolver determinados casos de cardiopatías congénitas en bebés y niños.

Por último, remarcó que para realizar este tipo de intervenciones se necesita equipamiento especial “porque se trata de neonatos con bajo peso y poco tiempo de vida, para ello se necesita mesa de anestesia especial, no es lo mismo que para un adulto, para lo cual la provincia se ha encargado de invertir en este equipamiento justamente para que se puedan resolver estas intervenciones sanitarias de esta clase”.