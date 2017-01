Un histórico de la Selección, a un paso de quedarse sin la titularidad

Es el jugador con más partidos jugados en su puesto. Campeón juvenil y en los JJ.OO. indiscutido en el arco, puede dejar el once inicial por no ser titular en el Manchester United

Lo que hasta ahora era una seguridad para Chiquito Romero, ya no lo es con la conducción de Edgardo Bauza. Es que el arquero del Manchester United puede perder la titularidad en la Selección por no serlo en su club.

El caso del ex Racing es increíble. Es el arquero con más partidos en la Selección tiene (85), pese a que gran parte de su presencia fue siendo suplente en el club donde se desempeñaba (sólo jugó 22 partidos oficiales en los últimos tres años).

Esa condición, que no tuvieron en cuenta ni Alejandro Sabella.

“Si no ataja en su equipo va a ser complicado”, sentenció este lunes el DT argentino, quien cree que “para el jugador no es lo mismo tener o no ritmo futbolístico”.

“Voy a viajar a Inglaterra para conversar y ver qué resuelve. Él me había dicho que el técnico le iba a dar más oportunidades, pero no ha tenido muchas”, resumió en forma letal el Patón.