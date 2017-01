Garupá: esperan que la Eby haga el saneamiento de un balneario y entregue el otro al municipio

Días atrás se mostró el mal estado de la Playa Sur y la notable falta de mantenimiento del lugar. El secretario de Gobierno de la Municipalidad, José Luis Peralta, dijo que no están explotando el balneario sobre arroyo Garupá porque las aguas no están aptas, el dragado debía hacerlo la Eby. El otro, en tanto, que está al lado de Miguel Lanus, de Posadas, aún esperan que la Entidad entregue el espacio al municipio.

José Luis Peralta. Radio Libertad.

Contó que no están explotando el balneario municipal por que no está apta el agua. Afirmó que pidieron a la EBY, que haga la limpieza y el mantenimiento del lugar de baño, por ello siguen creciendo los camalotes y hay proliferación de palometas, manifestó.

Dijo en el 2011 la Eby entregó el espacio, pero sin los mantenimientos necesarios y marcó que no es la municipalidad la encargada de garantizar las condiciones del agua. “El dragado le corresponde a la Eby, le correspondía cuando estaban haciendo la obra, y quedó postergado”, indicó.

“Por ello el municipio no puede explotar ese sector como balneario, sí para otras actividades como paseos, remos”, dijo Peralta.

El funcionario aseguró que realizaron varios planteos a la Eby, pero hasta la fecha no tienen nada concreto ni formal. Sobre la playa que está pegada a la Migue Lanus, dijo que están esperando que se entregue al municipio. “El municipio no recibió la obra y lamentablemente no se podrá usar como balneario en esta temporada”, indicó.