Eduardo “Balero” Torres cuestionó con dureza la política económica de Macri

El presidente del IPLyC, advirtió que nunca un programa como el que impulsa el Gobierno nacional dio buenos resultados, ni en Argentina ni en ningún otro país de Latinoamérica. “Algunos ponen como ejemplo a Chile, pero las desigualdades sociales que hay allí son extraordinarias; o el crecimiento de Paraguay, pero hay que pensar que en Paraguay cuando la gente necesita ir al hospital viene acá…”

Para Torres cuando la desigualdad social es un hecho y no se tiene en cuenta un programa de inclusión, un plan económico como el que impulsa el gobierno de Macri podría tener éxito, pero solo lo lograría a costa de las lágrimas de todo el pueblo. “Nunca vi que eliminándose el consumo interno se pueda crecer, estamos haciendo todo lo contrario de lo que hace el mundo. Hoy para exportar es muy delicado, porque hay muchos países que no compran, por eso era muy importante cuidar el consumo interno, era fundamental para mantener la economía, por lo menos para que no se cierren fábricas y haya tantos desocupados”, indicó

Seguidamente el titular del IPLyC anunció que “hay que prepararse porque va a ser un año muy difícil. Nosotros tenemos que abroquelarnos dentro de la provincia de Misiones y luchar por la reivindicación que nos corresponde en lo que a coparticipación se refiere”, asimismo recordó que “en el sistema de distribución de coparticipación tenemos, per cápita, uno de los índices más bajos; cobramos menos que Formosa que tiene casi la mitad de población que nosotros y cobran muchísimo más. Y eso no va a cambiar, porque nadie va a ceder. Tienen que compensar esta injustica; y una de las soluciones sería que toda la provincia se convirtiera en una zona franca, para que nuestros comerciantes tengan más competitividad”.

Torres también se refirió a los chispazos que se dieron sobre el final del año pasado, cuando desde distintos sectores de la oposición arreciaron las críticas hacia su gestión: “Yo no sé qué pasa con ciertos diputados… estamos horas a su disposición y cuando terminamos de informar nos piden los balances…” Según sus dichos, el Instituto que preside entregó todos los balances en tiempo y forma. “Seguro que lo hacen para luego empezar con las chicanas”, reflexionó en diálogo con Cadena Expres.

Por otra parte hizo mención al pedido de informes sobre el proyecto del barco casino que está en Iguazú: “el proyecto del barco no es nuestro, es una inversión hecha por un privado y ha significado ningún tipo de erogación para el estado provincial”, reiteró. “Parece que para algunos diputados de la oposición no sirve para nada que vayamos a la Legislatura a informar, pero es a lo que nos tienen acostumbrados ciertos sectores de la oposición. Nunca una propuesta positiva, nunca una alternativa, siempre buscando las críticas”.

Según Torres, un dirigente político joven tiene que entender que si las cosas se hacen bien, no importa de qué signo político sea el gobierno que las hace. “El diputado Kreimer criticó los programas sociales que hacemos, sin embargo con el programa “Buen día señora” ya hay más de 50 mil amas de casa que se anotaron voluntariamente y cuando vamos a Barrio Feliz juntamos 4 mil 5 mil personas, y no se los busca, van voluntariamente. Y eso es una gran satisfacción para el alma”, estimó

SM – JRC