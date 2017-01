Cómo prevenir la presencia de alacranes y las medidas a tomar en caso de una picadura

El calor favorece la aparición de escorpiones y posibilidad de accidentes con este tipo de arácnidos, por ello el Ministro de Salud Pública a través del Programa de Animales Venenosos, considera conveniente dar a conocer alguna información acerca de las costumbres de este arácnido para evitar la presencia de los mismos en los domicilios y las medidas a tomar en caso de una picadura.

Característica del escorpión o alacrán:

Es un arácnido que a diferencia de las arañas posee el veneno en una glándula ubicada en la parte posterior del cuerpo y es inoculada a través de una única uña. Todos los escorpiones son venenosos, algunos más que otros.

Se mencionan cuatro tipos diferentes de escorpiones, de los cuales se han constatado hasta la fecha cuatro en nuestra Provincia.

La especie que se encuentra con mayor frecuencia dentro de los domicilios son los de color amarillo o marrón y son muy venenosos, y pueden ser mortales en niños menores de 3 años, ancianos y cardíacos. Su picadura es muy dolorosa y en la mayoría de los casos se requiere de la aplicación de calmantes.

Vive en sitios húmedos y en todo tipo de edificios y viviendas, tanto en sitios rurales como urbanos. No es una especie agresiva y solo se produce la picadura cuando es pisado, rosado o aplastado con alguna parte del cuerpo. Se alimenta exclusivamente de otros insectos tales como grillos y cucarachas. Puede ascender por cualquier superficie rugosa, no así por una lisa, motivo por el cual quedan atrapados en bachas de cocinas, lavatorios y bañeras.

Es una especie que a través del país, se ha adaptado muy bien a los escondrijos que le ofrece la urbanización tales como cloacas, desagües, cañerías del cableado telefónico, acumulos de materiales de construcción, hojarascas, etc.

Para prevenir el ingreso al domicilio se recomienda:

Tapar los desaguaderos, rejillas, piletas de lavar y bachas de cocina con tapones o trapos, principalmente de noche y luego de terminar con las tareas domésticas.

• Cubrir con bandas de goma u otro producto los bordes inferiores de la puerta de acceso a los domicilios. Recordando que los escorpiones ascienden por paredes rugosas, cubrir ventanas y puertas con telas plásticas o metálicas.

Arrojar líquidos desengrasantes en las cañerías luego de terminadas las tareas.

• Recordar que su alimento preferido son las cucarachas, por lo tanto si se disminuye éstas, también afectará a la población de escorpiones.

Cómo disminuir la población

De acuerdo a nuestras experiencias no todos los insecticida elimina a los escorpiones; Los piretroides como la Kaometrina, que recibe otros nombres comerciales, son efectivos pero en dosis mayores a las estipuladas para los insectos, que hace necesario la participación de un profesional (rociador/ fumigador) legalmente habilitando. Arrojar líquidos desengrasantes, creololina, lavandina, o agua hirviendo, en las cañerías luego de terminadas las tareas. Recodar que su alimento preferido son las cucarachas, por lo tanto el control de éstas, también afectará a la población de escorpiones.

Cómo evitar un accidente con escorpiones: No acumule maderas, ladrillos o escombros por mucho tiempo en un mismo lugar (cambiarlos cada tanto). Cuando se haga trabajos de limpieza y ordenamiento en patios y depósitos, hacerlo con guante de cuero para el efecto o de látex grueso y siempre calzado. Si se encuentra con un escorpión no lo aplaste con el pie o la mano, utilice algún instrumento de mango largo por lo menos de 10 centímetros.

En caso de accidentes tenga en cuenta que no debe colocarse hielo, ni nada frío ya que intensifica el dolor. Además no colocar alcohol ni otros productos caseros. Para calmar el dolor aplicar paños de agua tibia o sumergir la región afectada en agua tibia. Concurrir urgentemente al médico; el profesional evaluará la gravedad del caso y dispondrá la necesidad de colocar o no el antídoto. Es importante indicar el Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública, cuenta con el antídoto.