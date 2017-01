Cómo es el nuevo Procrear, el crédito para acceder a la vivienda

Se espera que este año el Procrear tenga mayores resultados, no solamente en la compra de unidades, sino fundamentalmente en la construcción de nuevas viviendas. Según el agente inmobiliario Pablo Viña, la expectativa está puesta en la aplicación de los créditos para la construcción, que es una actividad que tiene un efecto dinamizador de la economía.

Pablo Daviña. LT 17

“El gobierno propone para este año orientar el crédito del Procrear no solamente a la compra, sino también a la construcción, y esto va a tener un impacto muy positivo”, señaló Viña a LT 17

Según el especialista era lo que se esperaba, ya que la plaza local tiene, en su gran mayoría, urbanizaciones de loteos, que además es algo que se ve en todo el país. “La mayoría de las parejas jóvenes han accedido al terreno, aplicaban el crédito y empezaban una construcción, quizás no le alcanzaba para terminar la casa, pero podían entrar y continuar construyendo”, mencionó Viña al detallar la mecánica del funcionamiento histórico del crédito.

Metodología

En cuanto a la metodología, la misma seguirá siendo igual a la que se implementó el año pasado, es decir, a través de un ránking y no por sorteo. Para el caso de la compra de una casa nueva, primero se deberá contar con la pre-calificación bancaria. La diferencia con el anterior es que ahora se puede operar con otros bancos, además del hipotecario: el Galicia, el Macro; cualquier banco que opere en plaza. A partir de la pre-calificación se determina el monto y se sale a la búsqueda del inmueble, que tiene que contar con las características básicas para un crédito hipotecario: tener título y un plano de construcción. Mientras que para el caso de construcción, Viña dijo que todavía no está determinado, pero que es muy probable que sea el mismo sistema de ránking. “Lo que se presenta es el terreno con un proyecto constructivo y eso se irá haciendo en forma de desembolsos a medida que se avanza con la construcción”.

En Posadas hay 5 o 6 bancos privados que están operando, a los que los interesados se puede acercar y solicitar información. Los beneficiarios tienen que ser de vivienda única, es decir que si tienen otro inmueble no califican, porque está destinado a personas que no tienen vivienda.

Alquileres

Enero y febrero es muy movido, no solo por el recambio sino por la llegada de los estudiantes. Hemos visto zonas de la ciudad que hace un tiempo no tenía la demanda que tiene: la zona de Uruguay, Francisco de Haro y Av. Mitre, esa zona ha crecido y está creciendo mucho a nivel locativo con motivo de la instalación de una universidad.

Rango de un departamento arranca alrededor de los 2 mil y se puede ir a 7 mil, en la zona del campus se puede conseguir algo más económico, más pequeño o más básico que puede andar entre los 1500 1800 pesos, en algunos casos tienen expensas en otros no.