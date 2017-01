Schiavoni dijo que la alianza Cambiemos “siempre está abierta” a la incorporación de nuevos sectores

El presidente del PRO, Humberto Schiavoni, aseguró hoy que la alianza Cambiemos “siempre está abierta” a la incorporación de nuevos sectores “pero sin traicionar su esencia”, al responder sobre la participación de peronistas o aliados ajenos a la política tradicional.

“Lo que nosotros no podemos es traicionar ese anhelo de cambio que la ciudadanía depositó en Cambiemos”, dijo Schiavoni en diálogo con Telam.

Afirmó que “por supuesto que hay límites para la ampliación” de la alianza y son “no desnaturalizar lo que es Cambiemos”.

“Cambiemos surge como una respuesta, como el vehículo que la ciudadanía estaba buscando para producir un cambio con respecto a políticas que se venían aplicando por más de diez años en la Argentina”, explicó el titular argentino de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY)

“Las incorporaciones no necesariamente tienen que ser de sectores políticos tradicionales, pueden ser sectores de la sociedad civil, personalidades de otros ámbitos que se quieran sumar a este esfuerzo de la Argentina por proyectarse hacia un futuro mucho más inclusivo y venturoso para todos”, aseguró.

Y subrayó que “Cambiemos siempre está abierto, y es su concepción, a la incorporación de nuevos sectores pero sin traicionar su esencia”.

Consultado por Telam sobre el desembarco de peronistas en la alianza puntualizó que “más allá de hacer nombres propios o de sectores políticos, lo importante es el concepto”.

“Que las incorporaciones o la ampliación de Cambiemos no desnaturalice lo que es “la alianza y su concepto político.

Sobre Corrientes, provincia que este año deberá elegir al sucesor de gobernador Ricardo Colombi, el presidente del PRO a nivel nacional sostuvo que el partido “en Corrientes está trabajando en el marco del frente ECO-Cambiemos, ideado por el radicalismo y el mandatario provincial, y vamos a participar en el marco de lo que se resuelva en ese frente político”.

Por su parte, el mandatario correntino había anticipado que el candidato a gobernador del oficialismo en la provincia será radical y su nombre estaría definido en marzo, de cara a esa parada electoral que se resolvería entre las PASO y las legislativas nacionales de octubre, según indicó públicamente.

Entretanto, Schiavoni se mostró optimista porque “el verano ya empieza a marcar una tendencia de recuperación de la economía argentina”.

“Todos los indicadores son positivos, tanto en nivel de actividad como inicio del programa de obras públicas con mucho mayor velocidad; hemos visto que el índice de inflación de diciembre fue del 1,2 por ciento lo cual confirma una tendencia hacia la baja y confirma que lo que el presidente (Mauricio) Macri decía, de que debíamos tomar medidas duras pero que iban a dar bases sólidas para el crecimiento y el despegue de la Argentina, se están cumpliendo”, manifestó el funcionario.

Y aseguró que en el PRO “somos muy optimistas que la Argentina va a tener un gran 2017”.

Fuente: Telam