Miguel Arrigoni: “Con tanta emisión de deuda soberana el Gobierno está sacando de la ‘cancha’ al sector privado”

El creciente endeudamiento que está realizando el Gobierno Nacional en el mercado de capitales local y del exterior está desplazando al sector privado que necesita también tomar fondos para invertir y crecer, pero no puede competir con el Estado, afirmó un experto en financiamiento al sector privado.

“Hay algo que se llama crowding out, el Gobierno te saca de la cancha, no es que le quite fondos al sector privado, sino que los prestadores se sienten más cómodos haciendo una sola operación con el Gobierno y se acabó la historia, eso es mejor que prestarle a 10 mil empresas”, dijo Miguel Angel Arrigoni, titular de la firma First Capital Markets y experto en operaciones de financiamiento corporativo.

“El prestador dice, si gano lo mismo, para qué prestarle a las empresas y tomar riesgos. Es verdad, el Gobierno le ha ha tomado el lugar a la parte privada, que se tiene que recomponer”, explicó Arrigoni en una entrevista con Radio Libertad.

Esta semana, el ministro de Finanzas Luis Caputo anunció una línea de créditos con bancos del exterior por u$s6000 millones y anticipó las próximas operaciones de emisión de deuda que se llevarán a cabo esta semana y donde el Gobierno buscará asegurarse los fondos para cubrir su programa financiero de 2017.

En este sentido, Arrigoni se mostró muy elogioso de la tarea que está realizando Luis Caputo, quien recientemente vio como su cartera se convertía en ministerio, tras la salida de su ex jefe, Alfonso Prat Gay del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

“Hasta ahora los movimientos de la Secretaria de haciendas y el ministro de Finanzas han sido sumamente acertados, la reestructuración de deuda se hizo en forma yo diría excelente, yo tenía otra visión, pero se la jugaron y pagaron con plata (a los hold outs) y les salió redonda, porque consiguieron plata más barata, fue un gol de media cancha, ahí en ese rubro vamos ganando por goleada”, dijo Arrigoni, en referencia a la operación de tomar deuda para cancelar en efectivo co los hold outs.

Respecto a las emisiones de los próximos días anunciadas por Caputo, Arrigoni -quien fue durante más de 10 años director ejecutivo de Deloitte- se mostró de acuerdo. “Ellos se están anticipando, porque ven un año duro, puede que si o puede que no, están aprovechando una ventana así que hay que tomar plata cuando el mercado esta quieto, lo veo bárbaro, lo veo bien”.

El experto en mercados operaciones de financiamiento también afirmó que “lo único que veo es que se está enfocando en las finanzas públicas, una vez que logre obtener (los fondos que necesita) tiene que echar una mirada a los privados, la economía se explica en dos tercios por los privados, que pagan al tercio del sector público”, dijo Arrigoni.

A la hora de trazar un balance del primer año de gestión económica de Cambiemos, Arrigoni se mostró favorable a lo hecho.

“La realidad es que todos los primeros años de gestión de un Gobierno nuevo son períodos de transición, se empiezan a empapar de cuestiones hereditarias y a darse cuenta del márgen de maniobra que tienen, es el típico round de estudio de boxeo, y como tal, tenés aciertos y también te comés alguna manito”.

“Han hecho cosas importante, la salida de todos los cepos, no solo el cambiario, sino el cepo a la carne, agrario, lo que el Gobierno anterior no pudo resolver, lo encorsetaba, desatar eso era fundamental para que la economía pudiera crecer”, señaló.

También destacó los buenos resultados que mostrará el blanqueo de capitales impulsado por el Gobierno y que concluye a fines de marzo.

“El blanqueo va a dar un esapaldarazo muy fuerte mas que en términos reales en términos de expectativas, los mercados se mueven por eso, vamos a llegar a 130 o 140.000 millones, un poco más también, eso es plata que ingresa al juego, empieza a pagar impuestos, interactuar”, dijo Arrigoni.

MB

EP