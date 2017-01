Guaraní es uno de los clubes que no podría utilizar refuerzos sino regulariza la deuda con la AFA

De acuerdo a las últimas novedades que hubo en AFA, la entidad de Villa Sarita deberá regularizar la deuda para así poder contar con los dos refuerzos para lo que queda del torneo Federal A en donde afrontará la fase Reválida. Cabe señalar que ya acordó con dos nombres: el defensor Marcos Benítez y el delantero Ricardo “Chipi” Vera.

En la categoría, son 20 de los 36 clubes del Torneo Federal A que no tienen deuda exigible o tienen crédito a su favor con la AFA, según informó la entidad madre del fútbol argentino. Los mismos, por esta razón, están en condiciones de inscribir y utilizar sus refuerzos de este receso (el máximo es dos), mientras que las 16 instituciones restantes, por el momento, están inhabilitadas. Para hacerlo, deberán regularizar su situación o presentar un plan de pago para la cancelación total de sus deudas.

Clubes que no tienen deuda exigible o tienen crédito a su favor: Agropecuario (CC), Alvarado, Cipolletti, Chaco For Ever. Concepción FC, Defensores de Belgrano (VR), DEPRO, Desamparados (SJ), Deportivo Madryn, Deportivo Maipú, Gutiérrez SC, Independiente (N), Libertad (S), Mitre (SDE), Rivadavia (L), San Jorge (T), Sportivo Las Parejas, Sportivo Belgrano, Sportivo Patria y Unión (S).

Clubes con deudas y que, por el momento, no pueden inscribir incorporaciones: Deportivo Roca, Villa Mitre (BB), Ferro (GP), Belgrano (SR), Gimnasia (M), Unión (VK), Juventud Unida (SL), San Lorenzo (A), Unión Aconquija, Altos Hornos Zapla, Juventud Antoniana, Gimnasia y Tiro, Sarmiento (R), Guaraní Antonio Franco, Sol de América y Gimnasia (CDU).