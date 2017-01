¿Es posible disfrutar del rico asado del domingo y cuidarte al mismo tiempo?

Dentro de nuestras costumbres argentinas más arraigadas se encuentra el asado, la mayoría de las familias lo acostumbran hacer los domingos y se escucha el típico comentario “chau dieta, la empiezo el lunes”.

Sin embargo, es posible respetar y disfrutar de esta costumbre y lograr un almuerzo saludable, siempre y cuando tengamos en cuenta ciertas recomendaciones, tales como:

Sumar una ensalada fresca de vegetales según preferencia, en esta época, por ejemplo, podemos aprovechar el repollo, pepino, tomate, zanahoria, lechuga, etc.

Elegir cortes magros de carne y retirar la grasa visible antes de cocinar.

Preferir hacerlo a la parrilla, ya que este método de cocción permite la pérdida de grasa y que la misma se escurra.

Servir el plato de manera que la mitad esté ocupada por ensaladas y la otra, por las carnes.

Variar cada fin de semana con otros tipos de carnes, como pollo, cerdo, pescados, etc.

Se puede incluir una picada previa con vegetales picados con queso y aceitunas para disminuir la ansiedad hasta llegar a la hora del almuerzo.

Incluir vegetales como morrones, cebollas, calabaza, berenjenas o tomates a la parrilla para acompañar la carne.

Para el postre, incorporar ensaladas de frutas, incluso con una bocha de helado, de manera que tenemos un postre fresco, rico y saludable.

Como se puede observar, mantener una alimentación saludable no significa privarnos de los placeres que nos brindan ciertas comidas, ni aislarnos de los encuentros familiares o con amigos, simplemente tenemos que complementar nuestros menús para mejorar su calidad nutricional.

¡A disfrutar del asado sin culpas!

Lic. Romina Krauss

M.P. n°147