Otro mensaje en Facebook del preso que “relató” un motín desde su celda

El preso que había escrito varios posts en Facebook durante el motín de la semana pasada en Villa Urquiza, Tucumán este jueves volvió a escribir en la red social:

Mathias de Leon

Hola gente, como andan?, espero que bien, les quería contar que me trasladaron a otro lugar en el cual no me siento bien, ya que estoy en condiciones infrahumanas, estoy mal, es decir no me puedo bañar, me tiraron con balas de goma, me quebraron un dedo y todavía no vino ni un medico a verme. lo único que espero es volver al lugar que estaba sano y salvo, es lo que pido, porque a pesar que este aquí adentro soy un ser humano y tengo derechos, quiero que se respeten por favor.

Durante el motín, el joven subió mensajes a su cuenta de Facebook desde un celular que tenía escondido.

Desde allí, Mathías de Leon, como se hace llamar en la red social el preso, la noche del motín escribió a las 23.22: “Apagon en la carcel los presos quieren hacer motin el diablo anda dando coletazos en el pabellon pero….. No creo q sean tan locos si aca es el unic penal en el que no hay dos por uno y saben porque? Porque son todos unos manga de pecho frio por las dudas si no me conecto mas hasta siempre gente” .

Casi dos horas después, a las 1.05, subió otro mensaje más corto en el que pidió ayuda: “Nos estan cagando a tiros a todos aca que venga la prensa derechos humanos todos que ns van a matar”.

Tras controlar el motín, los carceleros supuestamente le quitaron el celular, que habría tenido escondido en su celda.

Ahora volvió a aparecer un mensaje en Facebook.