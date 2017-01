Agenda Cultural: Un fin de semana de mucho cine, música y turismo

Un paneo por la movida cultural, musical y de actividades recreativas hacer que tiene la provincia. Las actividades y presentaciones artísticas y de esparcimiento en las localidades de la provincia, todas juntas en la agenda para los próximos días. Cine, música, danza, teatro, ferias, fiestas populares y exposiciones con la data para llegar y disfrutar.

MÚSICA:

Paraná es Chamamé. Joselo Schuap abre el raid naútico “El Paraná Es Chamamé” que unirá a Misiones con Corrientes. La aventura comenzará con recital al pie del Peñón del Teyú Cuaré en San Ignacio, incluyendo además una gran peña dentro del Club del Río a orillas del Paraná. El sábado 14 a las 8,30 horas en San Ignacio. Al atardecer show en la Costanera de Posadas.

Las Voces en el Cidade. Desde Resistencia llegan Las Voces (Rock experimental) y Mstr Ritmo dj set. El sábado 14 desde las 21 horas en el centro cultural Vicente Cidade (Belgrano y Gral. Paz – Posadas).

Blues en Aromas Café. Llega Gustavo Sánchez Hasse con su Ciclo Acústico ” ONE MAN BAND Blues”. El sábado 14 desde las 23 horas en Aromas Café (San Lorenzo y Santa Fe – Posadas).

Fusión Samba en Posadeña Linda. Para aplacar el calor nada mejor que samba brasileña. El sábado 14 desde las 23 horas en Posadeña Linda (Bajada Vieja y Costanera – Posadas).

Barmoon en Big Toys. Noche de buenas canciones con Barmonn y artistas invitados. El sábado 14 desde las 23 horas en Big Toys (Francisco de Haro 3475 – Posadas).

Vanina Rivarola en Sr Bandeja. Llega lo mejor de la música litoraleña en 10 versiones de Vanina Rivarola Grupo. El sábado 14 desde las 23 horas en Sr Bandeja (Costanera – Posadas).

Punkicidio en La Bionda. Noche de fiesta punkrocker con “Rotten Boys”, Corchazo”, “Punto Muerto”, “D´puros” y “Sin Reskate”. El sábado 14 desde las 23 horas en La Bionda (Mitre 2470 – Posadas).

Rock en Dynamo. Noche rock de la mano de Leviatan, Amigos de “El Viejo”, Musicaliza el Sr. Gustavo Maddiona. El sábado 14 desde las 23 horas en Dynamo bar (Uruguay 3530 – Posadas).

Pre Festival Piragüa Fest en Eldorado. Un anticipo en la plaza San Martín de Eldorado. Música de Santchest y Willy Aráoz. Títeres de Kossa Nostra. Presentador Miguelo Allou (cantante de La Chupetona). El sábado 14 desde las 20 horas en la plaza San Martín de Eldorado.

Piragüa Fest en Eldorado. El festival de música y ecología ya tiene grilla confirmada con La Chupetona, Ronda, Canoa, Sanchest, David Luna, Willy Aráoz y Trilha. El domingo 15 de enero en Cerne Vida y Monte, Eldorado.

Lidi Meriel en Sr Bandeja. Noche de rock nacional con versiones de Lidi. El miércoles 18 desde las 22 horas en Sr Bandeja (Costanera – Posadas).

220 en Dynamo. Show de despedida de Rock Garage Blues más salvaje de la región. El jueves 19 desde las 23 horas en Dynamo bar (Uruguay 3530 – Posadas).

Prismáticos en Sr Bandeja. Noche de pop rock de la mano de Joe Palacio y su banda. El jueves 19 desde las 23 horas en Sr Bandeja (Costanera – Posadas).

Bossa Nova en el Cidade. Julián Texeira y Flavia Núñez haciendo un repertorio variado de Bossa nova, jazz y MPB. El viernes 20 desde las 21 horas en el centro cultural Vicente Cidade (Belgrano y Gral. Paz – Posadas).

Chicharra en Sr Bandeja. Noche de jam session en la costa del Paraná. El viernes 20 desde las 23 horas en Sr Bandeja (Costanera – Posadas).

Barmoon en Posadeña Linda. Noche de rock y pop en Posadas. El sábado 21 desde las 23 horas en Posadeña Linda (Bajada Vieja y Costanera – Posadas).

Sentido Único en Sr Bandeja. Noche de música brasileña de la mano de Sentido Único. El sábado 21 desde las 23 horas en Sr Bandeja (Costanera – Posadas).

Tren Loco en Posadas. Llega el Posadas Metal Festival 3 con la presencia de Tren Loco más Adrenalia y Hupcher. El sábado 21 desde las 23 horas en La Bionda (Mitre 2470 – Posadas).

Lua en Sr Bandeja. Noche de música del mundo. El jueves 16 desde las 23 horas en Sr Badeja (Costanera – Posadas).

Suindá en Dynamo. Noche de furioso y acelerado rock con Rotten Boys y Suindá. Musicalización Dj Manuela. El jueves 26 desde las 23 horas en Dynamo bar (Uruguay 3530 – Posadas).

Impuntuales y la Barba Joven en Sr Bandeja. Noche de rock misionero de la mano de don grandes bandas. Impuntuales presenta su nuevo disco “Cristales Rotos” y La barba Joven trae lo mejor del rock de San Javier. El sábado 27 desde las 23 horas en Sr Bandeja (Costanera – Posadas).

Blues en Posadeña Linda. Gustavo Sánchez Hasse trae lo mejor del blues a Posadas. El viernes 27 desde las 23 horas en Posadeña Linda (Bajada Vieja y Costanera – Posadas).

Música en el Cidade. Julián Texeira a dúo con Cecilia Simonetti. El sábado 28 desde las 21 horas en el centro cultural Vicente Cidade (Belgrano y Gral. Paz – Posadas).

Dulce Lunática en Posadeña Linda. Noche de rock nacional con clásicos y canciones propias. El sábado 28 desde las 23 horas en Posadeña Linda (Bajada Vieja y Costanera – Posadas).

Jorge Araujo dará una clínica de batería en Posadas. Llega a Posadas el talentoso baterista Jorge Araujo (ex Divididos) para rockear con un concierto de sus canciones junto a la banda M.A.S. y ofrecer una clínica de batería. Además se presentará el libro Clase Abierta + DVD en el cual participa Ricardo Mollo. El sábado 25 de febrero en La Bionda Pub (Mitre 2470 – Posadas).

CINE

Cine Sunstar programación especial 05 al 11 de Enero:

ALIADOS (Allied)

ACTORES: Brad Pitt, Marion Cotillard, Jared Harris, Lizzy Caplan. GENERO: Romance, Drama, Acción. DIRECCION: Robert Zemeckis. ORIGEN: Estados Unidos. DURACION: 124 Minutos. CALIFICACION: SAM 13. FECHA DE ESTRENO: 12 de Enero de 2017.

SINOPSIS: 1942. Luego de haberse enamorado de una agente francesa durante una peligrosa misión en el norte de África, un agente Aliado es notificado discretamente de que la mujer con la que se ha casado y ha tenido un hijo es probablemente una espía nazi.

BELLEZA INESPERADA (Collateral Beauty)

ACTORES: Kate Winslet, Will Smith, Keira Knightley, Helen Mirren, Edward Norton, Naomie Harris, Michael Peña. GENERO: Drama. DIRECCION: David Frankel. ORIGEN: Estados Unidos. DURACION: 97 Minutos. CALIFICACION: SAM 13. FECHA DE ESTRENO: 12 de Enero de 2017

SINOPSIS: Cuando un exitoso ejecutivo de publicidad en Nueva York vive una devastadora tragedia personal y se aísla del mundo, sus amigos deciden armar un plan para evitar que lo pierda todo. Lo empujan a llegar a sus límites para forzarlo a confrontar la verdad en formas sorprendentes y profundamente humanas.

INVASION ZOMBIE (Busanhaeng)

ACTORES: Yoo Gong, Soo-an Kim, Yu-mi Jeong. GENERO: Terror, Acción. DIRECCION: Sang-ho Yeon. ORIGEN: Corea del Sur. DURACION: 118 Minutos. CALIFICACION: Apta mayores de 16 años. FECHA DE ESTRENO: 12 de Enero de 2017

SINOPSIS: Cuando una epidemia zombie se desata en Corea del Sur, un grupo de pasajeros de tren viajando desde Seúl a Busan deben encontrar la manera de sobrevivir.

Además podes ver:

SING VEN Y CANTA 3D: (Castellano) ANIMACION (ATP) / 18:00, 20:15 Todos los Días / 15:45* Matine Sab, Dom, y Feriados

SING VEN Y CANTA 2D: (Castellano) ANIMACION (ATP) / 17:45 Todos los Días / 15:30* Matine Sab, Dom, y Feriados

PASAJEROS 2D: (Castellano) CIENCIA FICCION (SAM 13) / 17:50, 20:10 Todos los Días / 15:35* Matine Sab, Dom, y Feriados

PASAJEROS 3D: (Subtitulado) CIENCIA FICCION (SAM 13) / 22:30 Todos los Días / 00:45* Trasnoches Sabados*

HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE 2D: (Subtitulado) DRAMA, BIOGRAFICA / 20:10, Todos los Días

ALIADOS 2D: (Castellano) ROMANCE, DRAMA (SAM 13) / 17:45 Todos los Días / 15:30* Matine Sab, Dom, y Feriados

POR QUE ÉL 2D: (Subtitulado) COMEDIA (SAM16) / 22:55 Todos los Días / 01:10* Trasnoches Sábados*

INVASION ZOMBIE 2D: (Subtitulado) TERROR, ACCION (SAM16) / 22:25 Todos los Días / 00:50* Trasnoches Sábados*

BELLEZA INESPERADA 2D: (Subtitulado) DRAMA (SAM13) / 20:00, 22:05 Todos los Días / 00:10* Trasnoches Sábados*

Los precios de Entradas son: Lunes a Jueves: Sala 2D General $95 / Estrenos (jueves) $110 // Sala 3D General $115 / Estrenos (jueves) $130. Viernes a Domingo y Feriado: Sala 2D General $110 / Menores hasta 12, Jubilados $95 // Sala 3D General $130 / Menores hasta 12 y Jubilados $115. * Promoción: Miércoles 2×1 en todas las funciones

El horario de Apertura y Venta de Entradas es: Sábado y Domingo a partir de las 15:00 Hs. // De Lunes a Viernes a partir de las 17:00 Hs. // Las promociones no son acumulables, ni validas en días feriados. // Programación y promociones sujetos a cambio sin previo aviso.

Cine en el IMAX de Posadas. El parque del Conocimiento propone para este verano una cartelera llena de acción. Jueves 12 18: Rogue One (3D castellano) / 21: Doctor Strange (3D subtitulada). Viernes 13 18: Doctor Strange (3D castellano) / 21: Rogue One (3D subtitulada). Sábado 14 15: Rogue One (3D castellano) / 18: Doctor Strange (3D castellano) / 21: Rogue One (3D subtitulada). Domingo 15 17: Rogue One (3D castellano) / 20: Doctor Strange (3D subtitulada). Precios de entradas 2D: 120 pesos / 3D: 150 pesos. Jubilados y menores de 12 años. 2D: 80 pesos / 3D: 100 pesos. El IMAX del parque del Conocimiento (Ulises López acceso oeste – Posadas).

Cine en Posadas. La Municipalidad de Posadas pone en funcionamiento el programa Cine de Verano del IAAviM, en el marco de las propuestas impulsadas para la recreación de las familias en la ciudad durante la temporada estival. La cita será todos los martes y jueves, a las 16:30 y con doble función, en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, ubicada en la intersección de las Avenidas 170 y 147 de Itaembé Miní. Los asistentes podrán disfrutar de películas infantiles clásicas, contemporáneas y de estreno totalmente gratis.

Vacaciones de película en Capioví. La Sala IAAviM del Núcleo de Acceso al Conocimiento (NAC) propone Jueves 12 – 20hs: “Papeles al viento” Cine Latinoamericano Viernes 13 – 20hs.: “Guaraní” – C. Regional / Sábado 14 – 16hs.: “Bahía Mágica” – Cine Infantil / Sábado 14 – 20hs.: “XXY” – Cine Latinoamericano / Jueves 19 – 20hs: “XXY” – Cine Latinoamericano / Viernes 20-19hs: “Rodencia y el diente de la princesa” C.Inf / Sábado 21-16hs. : “Ico el caballo valiente” – Cine Infantil / Sábado 21-20hs.: “Rouge Amargo” – Cine Latinoamericano. / Jueves 26 – 20hs: “Rouge Amargo” Cine Latinoamericano / Viernes 27 – 19hs.: “Guaraní” – C. Regional / Sábado 28 -16hs.: “Valentina” – Cine Infantil / Sábado 28 – 20hs. – “XXY” – Cine Latinoamericano

Vacaciones de película en Monecarlo. La sala IAAviM de la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario propone los martes y jueves de enero de 18 a 20 horas cine Infantil: Rodencia y el diente de la princesa / Ico, el Caballito Valiente / Bahía Mágica / Valentina.

Vacaciones en San José. La sala IAAviM del Salón de Usos Múltiples propone cine todos los domingos a las 21 horas.

EVENTOS:

Fiesta del Turista en Jardín América. Del 12 al 14 de enero se realizará una nueva edición de la fiesta en el Camping Balneario Saltos del Tabay. El sábado la Reina Provincial del Turista, Lucero Varela (posadeña), estregará la corona.

Festival de la Mojarrita en Azara. El viernes 13 será la apertura a las 21, a las 23 actuará un grupo de Brasil, uno de Corrientes y un grupo de cumbia de Chaco. El sábado a las 21 será la elección de reinas. A las 23 comenzará la actuación de diferentes grupos.

“Es verano, encontrate acá”, Posadas. Actividades deportivas y recreativas: BMX (vía cross), se puede practicar los viernes, sábados y domingos, de 15 a 20:30 (todos los niveles), en el Bike Park de El Brete; Cross funcional, los martes y jueves, de 19 a 21, en el balneario El Brete; Beach Vóley, nivel inicial, los miércoles, jueves y sábado, de 10 a 13, y de 14 a 17, nivel avanzado: miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos de 9 a 13, en la playa Miguel Lanús; Vela Optimist, nivel Inicial: los jueves y sábados de 10 a 13 y de 14 a 17, nivel avanzado: sábados y domingos de 9 a 13, en el Balneario El Brete; Clases de natación, los lunes, miércoles y viernes de 9 a 11:30, en el balneario El Brete y en Miguel Lanús; Aqua aerobic, los miércoles y viernes, a las 10, y jueves y domingos a las 18 en el balneario El Brete; Zumba, los jueves, sábados y domingos, a las 19 en el balneario El Brete; Bachata, los jueves, viernes y sábados, de 17:30 a 18:30, en el balneario Miguel Lanús; Brasilero, los jueves, viernes y sábados 19 a 20, en el balneario Miguel Lanús.

En Posadas se puede hacer Natación y Aquagym gratis. Con el objetivo de fomentar la práctica gratuita de deportes durante el verano, el municipio lanzó las escuelas de Natación y Aquagym. Podrán participar de las clases de natación quienes tengan más de seis años, los lunes, miércoles y viernes, de 9 a 11:30, en los Balnearios de Miguel Lanús y El Brete. En tanto que los miércoles y viernes, desde las 10, y los jueves y domingo, a partir de las 18, se realizarán los encuentros de Aquagym. El director de Deportes Náuticos, Balnearios y Costanera, Nicolás Eizmendi dijo que “para inscribirse solo es necesario asistir al lugar. Brindamos este espacio de esparcimiento y aprendizaje gratuito para que los vecinos disfruten de los balnearios de la ciudad”.

Movimiento en el Espacio Multicultural. Se trata de ritmos latinos y zumba con el reconocido Dany Toledo en el cuarto tramo del paseo costero. Las actividades son martes y jueves desde las 18 horas frente al edificio de “La Costa” Multicultural y no tienen costo.

TALLERES:

Taller de Percusión en la Murga de la Estación. Se viene un taller de percusión Afrolatina orientado para todo público con o sin experiencia. Estará dictado por el percusionista Rafael Lozina y la Espiral Afropercusion. El 20 y 21 de enero en el galpón de la Murga (Pedro Méndez 171 – Posadas).

Talleres gratuitos Paseo La Terminal de Posadas. La Municipalidad organiza una serie de actividades para disfrutar la temporada de verano en la ciudad. Desde el 16 de enero los talleres gratuitos en el Paseo Cultural La Terminal forman parte de esta agenda. A partir del 16 de enero, los lunes a las 18 se podrá practicar folklore, música y pintura. Los martes, a las 18, se dictarán clases de brasilero para chicos y de pintura, y a las 19, brasilero para adultos mayores. Los miércoles, a las 18, se realizarán clases de manualidades; a las 19, de ritmo latino; y a las 20, de tango. En tanto que los jueves, a las 18, será el otro encuentro de brasilero para chicos; a las 18, de folklore, y a las 19, de brasilero para adultos mayores. Finalmente, los viernes, a las 18, habrá clases de música y de manualidades; y a las 19, de ritmos latinos. Quienes quieran participar, pueden acercarse al lugar ubicado en la intersección de las Avdas. Mitre y Uruguay.

Clases de baile en la costanera de Posadas. Clases gratis de Kinzomba y bachata en la Costanera, los lunes a las 20 horas, es abierto a todas las edades, ambos sexos y gratis. Pensado especialmente para quienes no saben bailar y quieren divertirse –distenderse- de cara al río. Los días viernes en tanto, se suma salsa y bachata.

TEATRO:

Teatro para Duendes en Puerto Rico. Llega Circo del Teatro para Duendes por Noelia Perez (Jardín América) al Teatro de Los Cajones. Títeres, juegos y baile, una payasa juega a ser el presentador, el malabarista, la bailarina y la acróbata del Circo. Todo esto en un divertido juego de interacción con los chicos. El domingo 15 desde las 19 horas en el Teatro de los Cajones (Asunción casi San Martín – Puerto Rico). Entrada $50/ niños $40

Teatro en el Cidade. “Las Fauces” a cargo del grupo “Arboles mini teatro”. El sábado 21 desde las 21 horas en el centro cultural Vicente Cidade (Belgrano y Gral. Paz – Posadas).

Teatro en el Cidade. “Esquizofrenia del arte”, Unipersonal de Jonathan Vázquez. El viernes 27 desde las 21 horas en el centro cultural Vicente Cidade (Belgrano y Gral. Paz – Posadas).

MUESTRAS:

