Desembarca en Argentina el mayor fabricante de motos de India

La mayor empresa de motocicletas del mundo, la india Hero Motocorp, arriba al mercado argentino como parte de su expansión global. El presidente y CEO de la compañía, Pawan Munjal, viajó a Buenos Aires para presentar la operación local y el lanzamiento de un nuevo modelo que se comercializará en 35 países.

“Con el inicio de nuestras operaciones en Argentina estamos incrementado significativamente nuestra presencia en la región”, sostuvo Munjal en una rueda de prensa junto a Rajat Bhargava, jefe de Estrategia y Malo le Masson, jefe de Planeamiento Global de Producto. “Nos interesa la Argentina porque es el tercer mercado en la región”, apuntó el responsable de Estrategia y anticipó una inversión para el próximo lustro de u$s10 millones y que estará destinada casi exclusivamente a desarrollo de marca y marketing.

No es causal la aclaración, la marca tiene como imagen mundial al golfista estadounidense Tiger Woods y recientemente contrataron a Diego Simeone como embajador de la marca de América Latina, además de sponsorear motos que concursan en el Dakar.

El desembarco se materializa con la asociación de Hero con la empresa argentina Marwen, quien distribuirá las motos en Capital y GBA en una red de 40 concesionarias. La contraparte argentina ensamblará las piezas que llegarán de la India en su planta de Villa Rosa (Buenos Aires) que tiene una capacidad de 5.000 unidades anuales. Munjal no descartó que en futuro ensamblen con componentes locales aunque advirtió que deberán cumplir con sus normas de calidad.

En una primera etapa se comercializarán cuatro modelos, el scooter Dash y las motos Hunk, Hunk Sports e Ignitor que fue presentada anoche al mundo desde Buenos Aires. “Fue desarrollada teniendo en cuenta a nuestros clientes de todo el mundo”, apuntó el CEO y dijo que en los próximos cinco años apuestan estar entre las marcas líderes del mercado local.

Ante la pregunta sobre si esperan llegar a exportar productos desde Argentina, los responsables confiaron que prefieren ir despacio, pero que está en sus planes vender unidades a Uruguay y Paraguay y posiblemente Brasil. La marca también distribuye a la región desde una planta ensambladora propia en Colombia, inaugurada en 2015.

No es la primera vez que la empresa visita Argentina, en 2014 se habían reunido con la entonces ministra de Industria Débora Giorgi y anunciaron que iban comenzar a operar en el país, sin embargo la concreción llega tres años después y bajo otro Gobierno. “En aquel momento buscamos un proveedor local pero no prosperó, también quisimos comprar una marca local pero no fue fructífero”, detalló Munjal quien se reunió con el presidente, Mauricio Macri, el miércoles para anunciarle sus planes de inversión. Calificó a la reunión como positiva y destacó que el primer mandatario le garantizo posibilidades reales de crecimiento.