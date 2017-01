Supuesto rapto: la joven gitana dijo que no la maltrataron, pero no reveló dónde ni con quién estuvo

Sofía Perla Alejandra Esteban (14), la joven gitana que estuvo desaparecida 7 días producto de un supuesto secuestro, dijo que durante su cautiverio no recibió malos tratos, pero no reveló con quién ni dónde estuvo. Esto lo dejaron trascender sus propios parientes. Hay muchas dudas en torno del caso y una orden de detención firme: la que pesa sobre Víctor Gabriel C. (35), presunto captor de la chica.

Mientras avanzan las horas se conocen más detalles de la aparición de la adolescente y aumentan las preguntas. Se supo, por ejemplo, que la propia familia fue a buscarla de la estación de servicios de la capital correntina donde la joven estaba sola. Y que una vez que llegaron a Posadas, avisaron a la comisaría Octava.

Hoy desde el juzgado de Instrucción Uno pedirán un turno en la Cámara Gesell para la declaración que piensan tomarle a la chica.

De Víctor Gabriel C. y de los 200 mil pesos que se habría llevado de la casa de Sofía, no se tienen noticias.

La familia de la chica asegura que el hombre se valió de la joven para hacerse del dinero y que luego la raptó. Supuestamente esa plata se la había dado a los padres de la joven para comprar un vehículo. Aunque también se sospecha que con ese monto, el buscado había pagado la dote para casarse con la chica.