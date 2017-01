Migraciones confirmó que habilitarán diez casillas nuevas en el paso fronterizo Posadas – Encarnación

El delegado de Migraciones, Juan Manuel Holz, confirmó las modificaciones anunciadas por el Director de Fronteras de la Nación, Fernando Cafasso, para habilitar 10 nuevas casillas de control migratorio en el paso fronterizo que une Posadas con Encarnación.

Juan Manuel Holz. Radio Libertad.

El funcionario dialogó esta mañana con Radio Libertad e hizo referencia a la gestión que se llevó adelante para buscar soluciones a un paso fronterizo que no ha tenido modificaciones en 25 años. “Habíamos anunciado que se iban a hacer estas obras; no teníamos fecha, pero siempre manifesté que el objetivo era instalarlas antes de fin de año. El Director de Asuntos Técnicos de Frontera, Fernando Cafasso, anunció que para el 1ero de febrero tendríamos 10 casillas más”, anunció. Sin embargo Holz dijo que todavía no se puede precisar como estarán ubicadas esas casillas.

Asimismo, el delegado de Migraciones en Posadas, se refirió al cambio en la modalidad del tipo de público que utiliza el puente San Roque González para ir a Encarnación. “Antes de las fiestas la gente iba a comprar y ahora se nota que la gente vuelve de la zona de playas. Se ven muchos bañistas, es un fenómeno que fue mutando debido a las playas y a los restaurantes que hay en Encarnación. La gente aprovecha para hacer unas mini – vacaciones y al momento de regresar a la noche se forman filas tan largas como solemos ver a la mañana”, mencionó

No obstante, el funcionario negó que en horario nocturno se reduzca el personal de Migraciones: “tenemos suficiente personal para cubrir todas las casillas y trabajar las 24 horas, los 365 días del año. Pero en un paso fronterizo trabajan diversos equipos, y si a alguno de los equipos les falta personal nosotros no podemos habilitar algunas casillas”, aseveró