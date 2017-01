Green: “Misiones es toda Zona de Seguridad de Frontera y eso ha dificultado inversiones de empresas extranjeras”

Luis Green es oceanógrafo y desde hace un año ocupa el cargo de Secretario de Fronteras, que funciona en el ministerio de Seguridad, de Patricia Bullrich.

Desde esta semana este funcionario, que en el 2016 viajó unas diez veces a Misiones, fue designado por un decreto firmado por el presidente Macri como nuevo titular de la Comisión de Seguridad en Zonas de Fronteras, un espacio que nuclea a ministerios, fuerzas de seguridad y representantes de provincias para dictar normas y fortalecer la seguridad.

Green y la Comisión deberán proponer en seis meses una nueva ley de Seguridad en Zona de Fronteras que suplante a la actual, sancionada en 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando los peligros y cuidados eran muy distintos.

“Ahora el gran enemigo es el narcotráfico y tenemos que lograr agilizar las fronteras para el comercio y el turismo y frenar el paso a los narcotraficantes”, explicó Green en una entrevista telefónica con MisionesOnline, en la que trazó los lineamientos de las políticas que buscará impulsar desde la Comisión.

La actual ley designa Zona de Seguridad de Frontera a una franja de 150 kilómetros desde el límite de un país, lo cual hace que en la provincia de Misiones, casi todo el territorio esté bajo esta figura. Esta condición, por ejemplo, genera restricciones para los extranjeros que buscan comprar propiedades, en especial tierras, en estas zonas.

A estas restricciones además se suman las que impuso la ley sancionada durante el anterior gobierno que impone topes máximos de tenencias de tierras en manos de extranjeros. Misiones es una de las provincias con mayor proporción de tierras en manos extranjeras, sobre el total de su superficie.

Sin embargo, para Green esta normativa puede modificarse siempre y cuando favorezca a capitales extranjeros que vienen a generar trabajo.

“Misiones es toda Zona de Seguridad de Frontera, al igual que Tierra del Fuego y eso ha dificultado inversiones de empresas extranjeras que han querido invertir y se les complicaba. Por ser Zona de Frontera y no se les permitía instalarse, esas cosas las vamos a rever e ir trabajando con la provincia”, dijo Green.

“La actual ley nos permite intervenir con todas las empresas de capitales extranjeros que quieran afincarse en tierras de fronteras, con la previa conformidad”, explicó el funcionario, quien se mostró a favor de dejar radicarse a las inversiones extranjeras.

-¿Usted dijo que las actuales disposiciones de Seguridad de Frontera han frenado inversiones en Misiones?

-Exacto, para que capitales extranjeros compren tierras de frontera, es un tema que tenemos que trabajar, hay que ser cuidadosos, no hay que frenar la inversiones extranjeras que son tan necesarias, y al mismo tiempo tener la precaución de que no se instale un grupo narco.

-Pero las disposiciones vigentes no apuntan también a poner un tope a la extranjerización de tierras, más allá del problema del narco…

-Es un tema que hay que ver qué es lo que dice la legislación vigente, lo que a mí me parece es que hay que tomar cada caso en particular, si viene un grupo extranjero y decide poner una planta de té en Misiones y contrata a 500 personas en la planta, no hay mucho que perder, si viene un extranjero y no le da trabajo a nadie y compra una franja fronteriza con una catarata en el medio, es diferente, cada caso hay que analizarlo en particular.

-En el ministerio de Seguridad dicen que con la nueva Comisión se asegura presencia del Estado en la frontera, ¿pero qué cambia?

-Pero va más allá de lo que se está haciendo ahora, nos da potestad para, por ejemplo, tomar medidas con los propietarios de los campos que permiten tener pasos clandestinos en la frontera, nos permite poner distancia desde la frontera a la primer construcción, dejar un sector libre en la línea fronteriza, nos permite intervenir con todas las empresas que quieran afincarse en tierras de fronteras, con la previa conformidad. En fin, son muchas medidas que podemos tomar.

-¿Se refiere a la nueva ley que van a proponer?

-No, estoy hablando de lo que nos permite la ley actual, la ley del año 44. Nos autoriza a todo esto y mucho más, entonces lo que vamos a hacer para empezar es ponernos a trabajar en el tema de los pasos clandestinos, de ver cuál es la Zona de Frontera, si es lógico mantener 150 kilómetros desde la línea hacia el interior del país, y 50 kilómetros desde la costa marítima, hay mucho trabajo para hacer. Paralelamente vamos a trabajar sobre una ley de frontera, que va a ser aggiornada al siglo XXI

-El narcotráfico es el principal problema a atacar…

-Si, el narcotráfico es el principal objetivo, pero también el tema de la trata, el delito complejo y el contrabando, que es lo habitual en la frontera norte.

-¿Y cómo está la frontera de Misiones?

-Es justamente en la provincia de Misiones llevamos a cabo un plan piloto que se denomino OCAM, Operativo Conjunto Abierto Misiones, lo que hizo en vez de trabajar en forma individual cada una de las fuerzas de seguridad y la fuerza provincial, trabajaron todas juntos por lo tanto son 10.000 efectivos coordinados por un centro de comando y control que tienen un representante de cada fuerza de seguridad y uno de la policía provincial de Misiones. Esto nos ha permitido el trabajo en equipo, ya lleva dos meses, e implica un cambio de cultura. Tenemos todos los días procedimientos exitosos en Misiones, por parte de la OCAM. Los puede iniciar la policía de Misiones, Gendarmería o Prefectura o viceversa. Es un trabajo en equipo que se está haciendo con todas las fuerzas de seguridad y la provinia. El Ministro de Seguridad, Marcelo Pérez, se ha comprometido se ha sumado a este tipo de trabajo nuestro y cuando se trabaja seriamente en equipo se logran estos objetivos.

-¿Y qué más van a hacer?

-A corto plazo vamos a tener ya capacidad tecnológica de vanguardia que estamos trayendo por un convenio con Israel. Además de las cuatro lanchas rápidas que compramos, con mucha tecnología, no solamente artilladas, sino que tienen equipos de detección, radares, sonares, etcétera, a parte de eso en un convenio con Israel, vamos a traer puestos de control y comando que van a permitir a través de la tecnología avanzada como radares, cámaras, los drones cautivos y drones autárquicos, que se comunique con las otras tecnologías y lograr un avance realmente importante.

-También van a trabajar en los pasos fronterizos utilizados por miles de personas, los puentes internacionales…

-Si, por supuesto, por el otro lado la Subsecretaria del doctor Bustamante, que es la de pasos internacionales, a través de un crédito internacional del Fonplata vamos a invertir 45 millones de dólares en la infraestructura de los pasos, a lo largo del país tenemos 156 pasos fronterizos, algunos no tienen calefacción en lugares de mucho frío.

-¿Esto va a pertmitir que la gente pueda transitar con mayor fluidez, a pesar de los mejores controles?

-Por supuesto, siempre lo hemos dicho, pretendemos fronteras seguras, pero a la vez fronteras ágiles para el turismo y el comercio, se deberían complementar y no estar enfrentadas.

-¿Misiones es la provincia más sensible en el tema del narcotráfico junto a Salta?

-Desde la seguridad la vegetación y geografía de Misiones hace que sea muy complicado de controlar.ríos muy angostos, muchas playas, selvas cuando uno sale del rio, se deficulta el tema de la vigilancia. Lo que normalmente se trafica es el cannabis, la marihuana, que viene de las plantaciones de paraguayos. Nosotros la tenemos bastante a raya. El otro dia pudimos incautar más de 8000 kilos de droga, de marihuana.

-¿Es más sensible la frontera con Paraguay que Brasil?

-Si, es mas sensible, por lo menos en el tema del tráfico de la droga, toda la zona de Pedro Caballero es una cosa complicada con los paraguayos.

