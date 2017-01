Posadas: Los taxistas pedirán un nuevo aumento de tarifas

“El aumento del combustible va a ser un duro golpe porque nos afecta muchísimo. La ventaja que tuvimos con el ITC diferenciado vuelve todo para atrás”, dijo Sandra Barrios, titular del Sindicato de taxis y remises. En diálogo con Radio Exprés, la titular del gremio que agrupa a los trabajadores del volante confirmó que cuando se reanude la actividad en el Concejo Deliberante solicitarán una recomposición en la escala tarifaria para compensar los gastos que deben afrontar.

“Si aumenta el combustible tienen que aumentar los precios. Vamos a tener que solicitar un nuevo aumento de tarifas, que a veces no es conveniente porque la situación del pasajero no es buena para afrontarlo, porque los sueldos no están acordes con la situación. El taxista vive del pasajero y cuando se pide un aumento lo primero que hay que tener en cuenta es la situación del pasajero, pero cuando aumenta el combustible no nos queda otra”, sostuvo

Por otro lado, Barrios justificó el pedido por los aumentos que tuvieron todos los insumos de los vehículos (neumáticos, cambios de aceite y filtro), ya que, al estar en movimiento las 24 horas los taxis y remises tienen un desgaste mucho mayor que los autos particulares.

Asimismo, la gremialista dijo que el 2016 terminó muy bien para la actividad por el movimiento que generaron las fiestas y que el inicio del nuevo año está siendo, dentro de todo, bueno: “No tuvimos el “parate” que habitualmente tenemos en esta época. Por supuesto que no tenemos el movimiento que hay el resto del año, pero dentro de todo estamos trabajando, pero con este aumento nos va a costar muchísimo mantener el auto”.

Con relación a la aplicación del ITC diferenciado Barrios calificó la medida como “un regalo de navidad”. “Fue como una ilusión, ahora nuevamente otro aumento”. Según explicó algunos trabajadores no llegan a hacer ninguna diferencia porque, entre el alquiler del auto, pagar el combustible y el lavadero no queda nada de ganancia”.

Con respecto al público que usa el servicio, Barrios mencionó que hubo un fuerte aumento de clientes en el sector de fiestas y boliches: “las campañas están dando resultados y la gente comenzó a tomar conciencia y utiliza nuestro servicio; no así la gente que va a las piletas o las playas”, comentó

Al referirse al servicio de moto taxis, Barrios señaló que solicitarán a las autoridades que se regularice el sistema “Este servicio ya está, es necesario, es útil para el traslado de pasajeros, no así para el traslado de mercaderías. Es una realidad y tenemos que ver como empezamos a regular la actividad. Hoy por hoy son más los paraguayos que vienen para acá pero nosotros también tenemos afiliados taxistas de encarnación así que queremos que se regularice el tema de las motos”.

Con relación a los proyectos que encarará este año el sindicato, Barrios mencionó como el más importante conseguir la obra social, una asignatura pendiente para todos los trabajadores del sector.