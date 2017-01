Paritarias en Educación: “Nación pone un techo de un 18 por ciento, que es inviable”

Afirmó la secretaria general de UDA en Misiones, Mirta Chemes, en referencia a la decisión de Esteban Bullrich, ministro de Educación nacional, que avisó que en 2017 no discutirá salarios con los gremios. Dijo que no van a permitir que avasallen los derechos de los docentes.

Mirta Chemes. Radio Libertad.

El aumento previsto para los maestros es del 18%. Sin embargo, los gremios plantean dos problemas: Por ley, quien debe convocar a la paritaria es la cartera de Educación y, por otro lado, está el pedido de una suba del 35 por ciento.

La secretaria general de UDA en Misiones, Mirta Chemes, criticó el aviso del ministro de Educación de la Nación y dijo que lamentablemente están frente a una cartera educativa nacional que no respeta las leyes ni los acuerdos.

Consideró que es un ministro que no entiende de Educación y le da la responsabilidad a las provincias. “Lo que hemos avanzado con el gobierno anterior, hemos retrocedido diez años”, opinó. Asimismo contó que se reunió con el Gobierno de Misiones para plantear la preocupación. “Lo que me explicaba el Gobernador (Hugo Passalacqua) es que la reunión que tendrán en febrero no es para realizar paritarias. Es preocupante la forma que se reparten la coparticipación, donde no se respeta el per cápita por provincia, y preocupa cómo va hacer la provincia para hacer frente a estos gastos”, expresó.

“Ellos ponen un techo de las paritarias de un 18 por ciento, que es inviable”, aseveró. “Nos faltaría unos 12 puntos para recomponer el salario 2016, más el 18 que pongamos que sea así, apostando a que es verdad lo que digan, estamos hablando del más del 30 por ciento, con un mínimo de 9.672”, detalló Chemes.

Aseguró finalmente que: “No vamos a permitir el avasallamiento de lo que hemos logrado con luchas en la calle”.