Montecarlo: Obreros de fábrica de pisos cortaron la ruta por atrasos en pagos de Nación

Son trabajadores de la empresa Tierra Roja, que desde agosto trabajan solo medio turno por la reducción en la demanda que afecta al sector maderero. Exigen cobrar el programa nacional Repro, que ya fue tramitado por el sindicato y las autoridades provinciales. Advirtieron que a partir de la semana próxima profundizarán la protesta si no se atienden sus pedidos.

Alrededor de 50 personas cortaron ayer la ruta 12 a cinco kilómetros de la rotonda de ingreso a Montecarlo. La protesta fue impulsada por los trabajadores de la fábrica de pisos de madera Tierra Roja, con el respaldo del Sindicato de Obreros de la Madera de Eldorado (Soime) en reclamo por una reducción de la jornada laboral que la firma viene aplicando desde agosto pasado, por causa de la cual los operarios sufren una reducción de entre 30 y 40 por ciento de sus ingresos.

Domingo Paiva, secretario adjunto del Soime, indicó que el problema de fondo es la severa crisis que atraviesa el sector maderero misionero por el ingreso de importados y la reducción de la demanda en el mercado interno. El gremialista apuntó sin embargo, que la situación de los trabajadores podría mejorar mucho si la Nación comenzara a pagarles lo que correspondería por el programa de Recuperación Productiva (Repro), mediante el cual la Anses paga una suma fija de alrededor de 3.000 pesos mensuales a trabajadores de empresas en crisis.

Paiva aseguró que tanto la empresa cuanto el ministerio de Trabajo de la Provincia cumplieron en tiempo y forma con todos los trámites para acceder al Repro, pero pese a ello los trabajadores todavía no comenzaron a cobrar lo que les corresponde.

Indicó que los problemas para el sector comenzaron en diciembre de 2015, cuando el Gobierno nacional abrió las importaciones de productos de madera durante casi dos meses y siguió durante todo 2016 a causa de una retracción en la demanda del mercado interno y a que las importaciones se redujeron, pero no se cortaron.

Los trabajadores valoraron que la empresa “sostuvo lo más que pudo la situación” y siempre se mostró abierta al diálogo, pese a ello, en julio inició un procedimiento preventivo de crisis y desde agosto aplica una reducción de jornada que afecta directamente al ingreso de los trabajadores.

Paiva indicó que en esa oportunidad se tramitó el Repro, pero hasta ahora no tuvieron respuesta. “Si no se resuelve en los ámbitos que corresponde, no nos queda otra que salir a la calle a ver si nos escuchan”, indicó Paiva.

El corte de esta mañana duró media hora, pero desde el sindicato advirtieron que si no tienen respuesta sus reclamos, la semana próxima definirán nuevas medidas de fuerza y se sumarían trabajadores de otras empresas.

JRC EP