Agresión al juez: declararon cuatro testigos y dijeron que los agresores actuaron con apoyo de un coche

Cuatro testigos declararon en los últimos días en el marco de la causa abierta por la agresión que sufrió el juez Laboral 1, Manuel Silva Dico, a quien golpearon e intentaron llevárselo de la vereda de su casa, ubicada sobre la avenida 115, a pocas cuadras de Bustamante, el pasado 30 de noviembre.

Se trata de los primeros vecinos en llegar al lugar para auxiliar al magistrado. Ellos contaron lo que sucedió tras el ataque y hablaron de un vehículo visto en la zona antes del ataque.

Fuentes del caso apuntaron que los atacantes del juez fueron apoyados por dos rodados: un auto y una moto, lo que daría muestras de una logística importante al servicio de la agresión.

Silva Dico contó que lo abordó un hombre canoso, mayor, que quería obligarlo a subir a su propio coche. Para este fin, lo golpeó bastante, porque la víctima se resistía. Pero no solo eso, le efectuó un disparo con un revólver calibre 32, pero la bala no salió por un defecto del arma.

El violento tuvo como cómplice a un joven de unos 25 años, que hasta el momento no fue identificado por la Policía.

Cuando vio al muchacho, Silva Dico pensó que era un vecino que podía ayudarlo. Sin embargo, era otro malviviente. El magistrado se salvó porque se resistió con tenacidad y no entregó las llaves de su Peugeot 408.

El único detenido que tiene el caso, Fernando Ochoa (62), detenido en San Luis, será sometido esta mañana a una rueda de reconocimiento de sospechosos. Si los testigos que aseguran haberlo visto, lo reconocen, su situación se complicaría aún más.

MAS