Agresión al juez Silva Dico: se postergó la rueda de reconocimiento porque el imputado pretende cambiar de abogado

Finalmente la rueda de sospechosos a la que iban a someter a Fernando Ochoa (62), detenido por la agresión al juez Laboral Uno de Posadas, Manuel Silva Dico, se suspendió para este miércoles a las 10. El motivo fue que el imputado manifestó sus intensiones de designar otro abogado. Incluso se contactó con un penalista local, que todavía no aceptó el ofrecimiento.

Por el momento, el presunto agresor es asistido por la defensora oficial Liliam Teresita Belloni. Si el letrado al que pretenden para la defensa (el ex juez Juan Pablo Fernández Rissi) acepta, será él quien lo asista en la diligencia de mañana.

Ochoa está imputado de los delitos de “robo calificado y tentativa de homicidio”. Ya presentó la excarcelación, pero aún no fue resuelta.

Vecinos del barrio donde sucedió la agresión aseguran haber visto a un hombre parecido a Ochoa días previos al episodio. El mismo Silva Dico dio una descripción precisa de quienes lo golpearon e incluso dispararon contra él.

Ochoa fue detenido en San Luis y traído a Posadas. El viernes declaró ante el juez de Instrucción Seis, Ricardo Balor. Negó las acusaciones y admitió que estuvo en la capital provincial, pero que había venido por cuestiones personales.

El fin de semana se supo que la Policía puntana dio con él luego de que recibiera el dato de que Ochoa habría contado a unos conocidos: “Estuve en Misiones para un encargo: tenía que secuestrar a un juez, pero todo salió mal”.

Una de las hipótesis que se investiga indica que el hombre actuó por orden de un cartel narco, algunos de cuyos integrantes habrían sido perjudicados por un fallo del juez Laboral.

La diligencia de mañana será supervisada por el juez de Instrucción Marcelo Cardozo, de turno durante la feria judicial de verano.

