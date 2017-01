A los 39 años Prigioni anunció su retiro del básquet profesional

“Dentro de mí sentía que el día que tuviera señales muy claras de mi cuerpo y mi cabeza que me indicaran que había llegado el momento de dejarlo (al básquetbol), prestaría atención a esas señales y tomaría la decisión sin dudarlo. Como hice siempre durante mi carrera”, apuntó el ex jugador de New York Knicks, Houston Rockets y Los Angeles Clippers, todos en la NBA.

“Mi cabeza y mi cuerpo están completamente de acuerdo que es el momento. Me retiro de la competencia profesional de básquetbol”, dijo.

Inclusive, Prigioni hizo una cita al himno rockero de Vox Dei, el tema “Presente”, justificando su postura y argumentando que “… todo concluye al fin (nada puede escapar) todo tiene un final, todo termina…”

“Ni mi cabeza ni mi cuerpo tienen ya la fortaleza que yo como competidor le exijo para competir al más alto nivel”, explicó el integrante del seleccionado argentino que obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Beijing 2008 y que conquistó el Preolímpico Mar del Plata 2011.

“Ha sido un camino maravilloso. Con tantas cosas buenas que tapan en absoluto los malos momentos que también te hace pasar este precioso deporte”, expresó el armador que vistió las camisetas de Belgrano de San Nicolás (1997-1998) y Obras Sanitarias (1998-1999) en la Liga Nacional (LNB).

“Quiero dar gracias a todos los clubes en los que jugué por haber confiado en mí. Me marcho con mucha tranquilidad de saber que siempre he hecho lo máximo para cada uno de sus equipos”, agregó.

Pero Prigioni destacó, sobremanera, su paso por el quinteto vasco de Laboral Baskonia (antes Tau Cerámica), en donde actuó por espacio de nueve temporadas, alcanzando una Liga ACB (2008), tres Copas del Rey (2004, 2006, 2009) y cuatro Supercopas de España (2005, 2006, 2007, 2008)

“Párrafo aparte para Baskonia. Es muy obvio que mi sentimiento por este club es muy grande y muy profundo. Crecí y me recibí de jugador con esta camiseta. Es por eso que haber podido ponérmela una vez más ha sido algo maravilloso para mí. GRACIAS!!!!”, manifestó.

“Y agradezco a la Selección Argentina, por haberme hecho vivir momentos únicos e irrepetibles junto a los jugadores más increíbles que ha dado nuestro país!!!”, completó.

Prigioni jugó su último partido profesional en la tarde del domingo, en el éxito que Baskonia obtuvo como visitante sobre Fuenlabrada, por 77-69.

El cordobés, que totalizó 461 partidos en torneos oficiales de la Liga ACB y se transformó en el extranjero con mayor cantidad de presencias, estuvo en cancha ante los madrileños durante poco más de 7 minutos, en los que aportó una asistencia y un rebote.

Días atrás, en la contundente victoria por Euroliga sobre Unics Kazan de Rusia, el base concretó un récord: pasó las 800 asistencias, luego de otorgar seis pases gol en el lapidario 102-70 concretado sobre el Pabellón Fernando Buesa Arena de Vitoria.