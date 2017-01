Conmovedor video de la modelo chilena que quedó parapléjica

Berni Santa Cruz emociona a todo su país desde que, a través de las redes, comparte distintas imágenes de su recuperación, que se inició el 10 de octubre. Y esta vez acercó un mensaje cargado de optimismo: “He crecido en el amor, la amistad y la fuerza”, destaca.

Este año a pesar de lo que me ha tocado he crecido en el amor, amistad y fuerza. Cosas mucho mas grandes y poderosas de las que me preocupaba antes. Agradezco todos los dias a mis amigos, mis wachos que no me han dejado sola y mis amigas y familia que son las mejores. Se cierra un año dificil y hay que esperar el 2017 de manera tranquila,valiente y humilde. Feliz año a todos ❤❤ Un vídeo publicado por bernisantacruz@gmail.com 🌹🗡 (@berni_santacruz) el 31 de Dic de 2016 a la(s) 9:27 PST

Sujetada con fuerza de la tirolesa -esa polea que corre sin freno sobre un cable de acero-, a Bernardita Santa Cruz se la observa aparecer al fondo. En menos de dos segundos llega a metros del celular que graba su travesía, a toda velocidad, entre las risas de los testigos de su recorrido. Y entonces…

Es apenas un instante. La filmación cambia de ángulo, la confusión se hace protagonista, Bernardita se pierde de vista. Al reaparecer en cuadro ya está en caída libre. Lo hace de espaldas, sin que nada la detenga. Se escucha un ruido, y también una exclamación: “¡Berna…!”. La pantalla se pone negra.

Sucedió el 10 de octubre, en la casa de su familia. Esa violenta caída le provocó a Bernardita una importante lesión en la espalda: quedó parapléjica.

Antes de ese día, esta modelo de 26 años posteaba innumerables fotos en su cuenta de Instagram: en la playa con sus amigos, practicando deportes, haciendo yoga.

Y luego no dejó de hacerlo, pero cambió rotundamente la temática: sorprendió a sus seguidores cuando empezó a compartir imágenes de su recuperación en la clínica Las Condes, la más prestigiosa de Santiago de Chile.

Su historia se hizo conocida a través de las redes, conmoviendo a su país y a sus principales figuras, como el actor Gonzalo Valenzuela.

Hace unos días, en las primeras horas posteriores al Año Nuevo que recibió en el hospital, Santa Cruz subió aquel video en Instagram, donde se observa el accidente en tirolesa pero también los mensajes de apoyo de personalidades muy queridas en Chile. La saludan desde famosos de la televisión local hasta estrellas del mundo del fútbol, como el futbolista Alexis Sánchez y el argentino Jorge Sampaoli, ex técnico del seleccionado trasandino.

Berni acompañó el video con un texto. “A pesar de lo que me ha tocado, he crecido en el amor, amistad y fuerza. Cosas mucho más grandes y poderosas de las que me preocupaba antes. Agradezco todos los días a mis amigos, mis wachos que no me han dejado sola, y mis amigas y familia, que son las mejores. Se cierra un año difícil y hay que esperar el 2017 de manera tranquila, valiente y humilde”.

Porque si el 2016 no pudo con Berni, este año tampoco la detendrá.

El futuro continúa estando en sus manos.