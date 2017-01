Con 2,98 de alcohol en sangre, automovilista chocó a otro coche, después impactó a un árbol y casi volcó en Eldorado

Primero chocó contra la parte trasera de otro auto al que pretendía pasar en un lomo de burro del acceso al barrio Eldorado III. Después tomó la avenida Juan Domingo Perón, para escapar. Al intentar ingresar en la calle Suiza, impactó contra un árbol y no chocó de milagro. Como no pudo seguir, lo interceptó la Policía. Tenía 2,98 de alcohol en sangre.

El episodio sucedió anoche en Eldorado y lo protagonizó Andrés E., al mando de un Ford Focus negro.

El nombre no resultó desconocido para la Policía. En Navidad lo habían pescado con más alcohol de lo permitido en sangre, también manejando. Y también tiene sobre sí una denuncia por violencia de género.