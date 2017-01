“Queremos que la marca litoral se consolide como un corredor verde”

Lo dijo Ramiro Fernández Patri, Ministro de Turismo de la provincia de Formosa y presidente del Consejo de Turismo Región NEA. El funcionario destacó la importancia del trabajo en conjunto entre las seis provincias que componen la región litoral. Fernández Patri visitó la feria de turismo provincial Todos tenemos Misiones, y se mostró muy satisfecho por el éxito de la muestra.

“La principal fuerza de venta son los mismos habitantes de una provincia, y para que así sea, tienen que salir y recorrer, porque tal vez hoy en día la venta se produce en una agencia o a través de la web, pero quien va a difundir desde el corazón el destino es el mismo habitante”, opinó.

Formosa quiere subirse a la ola del turismo. Y para eso el responsable de gestionar la política pública de la cartera dijo que lo que se está buscando es consolidar la marca litoral como un corredor verde, y una región para que se desarrolle como un polo alternativo del turismo tradicional en el país.

“Más allá de que haya gente que se pueda ir a otros países o a otras provincias, el verano es muy largo. Son dos meses y medio, y el resto del tiempo tienen que salir los fines de semana. Por eso es importante que conozcan su propia provincia. Estamos buscando que la gente no sólo conozca Misiones, queremos que la maraca litoral se consolide como un corredor verde en la argentina. Por eso estamos trabajando en forma conjunta los ministros de turismo de las seis provincias en armar este corredor verde”.

Cuando se le consultó sobre cuál es el punto de unión de la región Fernández Patri señaló que el fuerte de la región es la biodiversidad, son los ríos y el verde. “Nosotros hablamos de las tres “i” más la “e”: Iguazú, Iberá y el Impenetrable y el Bañado la Estrella en Formosa que es el tercer humedal más grande de Latinoamérica. Si a eso le sumamos todo lo que tienen Entre Ríos y Corrientes con el carnaval, creo que podemos entender que las provincias, lejos de competir, tenemos que complementarnos.

Asimismo, Fernández Patri opinó que no hay que dejar afuera a Paraguay en la alianza “Tenemos que vender el Gran Chaco Americano en su conjunto”, señaló, al tiempo que resaltó la importancia de generar estrategias complementarias: “Lo que tiene Encarnación frente a Posadas tiene que ser un complemento, como Asunción frente a Formosa. Muchas veces pensamos que competíamos o le teníamos que decir a la gente que no vaya, pero no se pueden dividir esas fronteras porque el turista lo que busca ya no es el gran lujo. Hoy ese perfil ha cambiado por un turismo alternativo donde ya no solo se busca el mar y el sol y la montaña y la nieve… se busca conocer gente y saber cómo viven las personas. Ahí es donde todo el litoral argentino, sin ser un destino de gran lujo, tiene un gran capital”

Finalmente volvió a insistir con el concepto inicial: “si sabemos encontrar que ese es nuestro nicho y que tenemos lo más importante que es el capital humano, creo que podemos lograr que el litoral se convierta en un destino alternativo a los lugares tradicionales en la Argentina”,